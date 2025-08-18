Sorprendidos 'in fraganti' cuatro jóvenes cuando iban a robar en un domicilio

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia detuvieron en la madrugada del domingo a dos hombres y dos mujeres, todos ellos ... jóvenes y procedentes todos de la Europa del Este, después de que fuesen sorprendidos 'in fraganti' cuando iban a robar en una vivienda situada por la zona de la Plaza de Pío XII de la capital palentina.

La detención se produjo sobre las 4:30 horas, dando resultado así el dispositivo especial que ha desplegado la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Palencia para tratar de poner fin a la oleada de robos en viviendas que se está produciendo en la ciudad aprovechando que muchos de los domicilios se encuentran vacíos al hallarse sus propietarios fuera disfrutando de las vacaciones de verano o en segundas residencias.

Algunos de los últimos domicilios que han sido objeto de la acción delictiva se ubican en la avenida de Vacceos y en las calles Juan de Balmaseda y San José. En el mes de julio, al menos nueve viviendas fueron víctima de los delincuentes durante el fin de semana de los días 18, 19 y 20. Una vivienda en el número 18 de la calle Los Álamos fue víctima de un robo después de que autor o autores desconocidos forzaran la cerradura de la puerta de entrada al domicilio con el método del 'topolino' (se les rompió y dejaron introducido un objeto en la misma). En la calle Las Acacias, una vivienda en el número 1 fue robada y también otros cuatro del número 1 de la calle Eras del Bosque. Además, se denunció el robo en otras tres viviendas del número 17 de la avenida Casado del Alisal.

Otros cuatro domicilios fueron víctima de robo el día 23 del mes pasado, dos de ellos en el portal número 2 de la calle Eras del Bosque, uno en el número 7 de la calle Cruz y Castillo y uno en una vivienda del número 3 de la calle Las Acacias.