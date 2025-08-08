Roban en viviendas de San José, Juan de Balmaseda y la avenida de los Vacceos

La Policía Nacional de Palencia está intensificando el dispositivo puesto en marcha para acabar con la oleada de robos en viviendas de la capital ... palentina. Algunos de los últimos domicilios que han sido objeto de la acción delictiva se ubican en la avenida de Vacceos y en las calles Juan de Balmaseda y San José, en fechas estas como el verano propicias para los ladrones.

En el mes de julio, al menos nueve viviendas fueron víctima de los delincuentes durante el fin de semana de los días 18, 19 y 20. Una vivienda en el número 18 de la calle Los Álamos fue víctima de un robo después de que autor o autores desconocidos forzaran la cerradura de la puerta de entrada al domicilio con el método del 'topolino' (se les rompió y dejaron introducido un objeto en la misma). En la calle Las Acacias, una vivienda en el número 1 fue robada y también otros cuatro del número 1 de la calle Eras del Bosque. Además, se denunció el robo en otras tres viviendas del número 17 de la avenida Casado del Alisal.

Otros cuatro domicilios fueron víctima de robo el día 23 del mes pasado, dos de ellos en el portal número 2 de la calle Eras del Bosque, uno en el número 7 de la calle Cruz y Castillo y uno en una vivienda del número 3 de la calle Las Acacias.