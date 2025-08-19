Los cuatro detenidos tenían marcadas una treintena de viviendas con hilos de pegamento

El Norte Palencia Martes, 19 de agosto 2025, 17:36 Comenta Compartir

La Policía Nacional, con la detención en la madrugada del pasado domingo de dos hombres y dos mujeres, todos jóvenes y del Este de Europa, cuando pretendían entrar en varios portales de la zona de Pío XII para forzar las cerraduras de las viviendas y robar en su interior, ha conseguido evitar más de una treintena de hechos delictivos en domicilios, ya que se han detectado al menos cuatro portales cercanos a la zona donde se les detuvo con alguna de sus puertas de viviendas marcadas con los mismos hilos de pegamento.

Como consecuencia de las informaciones recibidas por varios vecinos que habían detectado que las puertas de sus domicilios estaban marcadas con un hilo de pegamento, y como continuación a las investigaciones que se vienen haciendo desde el comienzo del verano por funcionarios de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Palencia, en la madrugada del domingo se decidió montar un dispositivo policial de vigilancia en las inmediaciones de varios portales de la avenida Santiago Amón, entre las calles Marques de Albaida y Batán de San Sebastián, destinado a detectar la presencia de los autores de una serie de robos en domicilios que se vienen produciendo en la ciudad de Palencia en las últimas semanas.

Sobre las 3:30 horas, se detectó a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que pretendían entrar en un portal de la calle Santiago Amón, y al no conseguirlo, se trasladaron hacia la calle Batán de San Sebastián, donde consiguieron entrar al interior del portal de uno de los edificios. En ese momento, los funcionarios actuantes, ante la evidencia de que se trataba del grupo criminal que se estaba buscando, que coincidían los domicilios previamente marcados y que era inminente la consumación del delito, decidieron intervenir, identificarse y proceder a su detención, como ya adelantó este periódico.

A los detenidos, una vez trasladados a la Comisaría, se les registró y se les intervino un 'kit' de ganzúas para actuar sobre las cerraduras de los domicilios y abrirlas, plásticos maleables para entrar en portales por el método del 'resbalón', dinero en efectivo y alguna pieza de joyería. Asimismo, se consiguió localizar el vehículo en donde se habían trasladado hasta Palencia, que estaba aparcado en las inmediaciones de la zona donde se les detuvo y fue trasladado a dependencias policiales para su registro.

Los policías encargados de la investigación están analizando la documentación, los efectos y los teléfonos que portaban los detenidos y han intervenido el vehículo, propiedad de una empresa de alquiler de Barcelona, que está siendo sometido a un profundo registro, todo ello con la intención de recabar indicios que puedan relacionar a los detenidos con los robos en domicilios que se produjeron en la capital el pasado mes de julio, así como otros robos en domicilios producidos en otras ciudades cercanas, tanto de Castilla y León como de regiones limítrofes.

Ampliar Hiloa de pegamento con que marcaban las puertas los detenidos. El Norte

No se descartan nuevas detenciones, toda vez que los ahora detenidos pertenecen a un grupo criminal organizado, de las llamadas 'bandas itinerantes', y sin duda han contado con colaboración de otros integrantes del mismo para marcar los domicilios a robar.

Dos de los detenidos carecen de autorización para residir en España, por lo que la Brigada Provincial de Extranjeria y Fronteras, a una de las mujeres, le ha incoado un procedimiento de expulsión de territorio nacional, y a uno de los hombres, que tiene en vigor una prohibición de entrada en territorio Schengen, va a proceder a iniciar gestiones para su expulsión a Georgia.

Los detenidos, salvo uno que cuenta con antecedentes policiales por este tipo de delitos, no estaban fichados por la Policía y, tras pasar a disposición judicial, han quedado en libertad con cargos. Uno de ellos quedará detenido para tramitar en su caso la expulsión a su país.