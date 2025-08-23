Detenidos tres jóvenes por asaltar a ancianos a punta de cuchillo y robarles los bolsos

E. N. Valladolid Sábado, 23 de agosto 2025, 11:25 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a tres jóvenes como presuntos autores de dos delitos de robo con violencia e intimidación tras asaltar en la vía pública a ancianos para llevarse sus bolsos. El primero de los robos tuvo lugar el pasado 16 de agosto, cuando los tres arrestados, a punta de cuchillo, arrebataron a una mujer sus pertenencias en la calle Álava a última hora de la tarde. Pese a que la víctima manifestó no llevar dinero encima, los sospechosos rompieron las asas y se lo llevaron, después de esgrimir uno de ellos un arma blanca para amenazar a la víctima, huyendo del lugar.

Minutos después de esos hechos, agentes de la Policía Nacional encontraron el bolso, ya sin el móvil y sin siete euros. Un día después, en la calle Navas de Tolosa, estos tres jóvenes amenazaron nuevamente con un arma blanca a una pareja de ancianos. Volvieron a cortar el asa del bolso de la mujer y se dieron a la fuga. Al lugar acudieron tanto una dotación de Policía Nacional como una de Policía Municipal y tras entrevistarse con los ancianos, realizaron una batida sin resultados por la zona para localizar a los autores.

Después de poner en conocimiento estos hechos a la Policía Nacional, se inició una investigación para determinar la identidad de los tres presuntos autores que, gracias a las gestiones policiales y a la información recabada, se les puso nombre y apellidos. Tras ponerlo en conocimiento de las dotaciones policiales de servicio en la calle en labores de seguridad ciudadana, uno de ellos fue localizado el pasado día 20 de agosto por la tarde en una plaza de la capital por dos indicativos, que procedieron a su detención como presunto autor de los dos delitos de robo con violencia y a su traslado a dependencias policiales.

Investigación sin cerrar

Una vez que este detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, el juez decretó su ingreso inmediato en prisión. La detención de este hombre desencadenó el posterior arresto de los otros dos jóvenes este viernes, también como presuntos autores de los dos robos con violencia, resultando ser menores de edad, por lo que se puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores, y tras pasar a disposición de la autoridad judicial, se ha determinado el ingreso de uno de ellos en un centro de menores de la capital quedando el otro en libertad.

Los investigadores de la Policía Nacional no han dado por concluida la fase documental de la investigación, puesto que se relaciona a alguno de los detenidos con al menos otros tres robos con violencia cometidos en Valladolid, no descartándose su participación en más hechos delictivos ni su imputación como presuntos autores.