La Policía Nacional detiene en Valladolid a un hombre por estafa y usurpación de estado civil El varón obtuvo un duplicado de una tarjeta de un conocido establecimiento comercial, valiéndose de un DNI robado que no era suyo y haciéndose pasar por el titular

El Norte Valladolid Viernes, 22 de agosto 2025, 22:09

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid en la tarde del día 20 de agosto a un hombre como presunto autor de un delito de estafa y otro de usurpación de estado civil. Los hechos se iniciaron el pasado 19 de agosto cuando el varón obtuvo un duplicado de una tarjeta de un conocido establecimiento comercial, valiéndose de un DNI robado que no era suyo y haciéndose pasar por el titular.

Con esa tarjeta financió la compra de un teléfono móvil por valor de 1.579 euros, quedando la operación pendiente de autorización por parte de la financiera del establecimiento comercial, informa Ical.

Debido a las sospechas que infundió este hombre entre el servicio de seguridad del establecimiento, se realizaron gestiones desde el propio comercio para ponerse en contacto con el titular de la tarjeta, quien manifestó no haber solicitado ningún duplicado de la misma y que el DNI utilizado para el duplicado lo había denunciado como sustraído en Madrid.

Al personarse en la tarde del día 20 en el establecimiento el hombre para recoger el móvil, se le informó de que la operación había sido denegada por la financiera en presencia de un vigilante de seguridad. El varón comenzó a ponerse violento, por lo que se dio aviso desde el establecimiento a la sala CIMACC 091 informando de la situación, siendo retenido por el vigilante.

Al lugar fue comisionado un indicativo uniformado de la Policía Nacional, y cuando los agentes tuvieron conocimiento de los hechos y comprobaron la documentación en poder del hombre, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de estafa y un delito de usurpación de estado civil, siendo trasladado a dependencias policiales donde se continuaron las gestiones policiales.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó finalmente su libertad.