Herido grave tras recibir dos cornadas en la primera suelta de toros en la calle en las fiestas de Serrada

Miguel Ángel Rochas Sábado, 23 de agosto 2025, 10:11

Un vecino de Serrada de 44 años, D. L. M., resultó herido grave en la suelta de un toro del camión, en un festejo posterior ... al concurso de cortes celebrado en la noche del viernes al sábado en la localidad de Serrada. Unos minutos después de la celebración del concurso de cortes se dio la suelta a un toro desde el camión por las calles de la localidad. En el momento de salida un bravo novillo de Toros Taru inició la carrera al lado derecho de la calle, momento en el que embistió al vecino de Serrada, que no pudo entrar en las barreras verticales, recibiendo dos cornadas, una en la pierna derecha zona inguinal con trayectoria a abdomen, y otra la pierna izquierda en la zona baja de la pelvis.

Se atendió y estabilizó en la misma ambulancia, y se procedió a su posterior traslado al hospital comarcal de Medina del Campo con médico y enfermera para operarle posteriormente. El festejo acabo antes de lo previsto al tener que irse una ambulancia acompañada de un médico y un enfermero. Noticia relacionada Serrada inaugura sus fiestas con un emotivo pregón a cargo de la portavoz local de la AECC En lo que se refiere al concurso de cortes se celebró a las doce de la noche con 12 de los mejores recortadores del panorama nacional. Pasaron a la final Dany Alonso que gano en una temporada en la que está muy fuerte el de Vezdemarban. Segundo, Álvaro Milán de Matapozuelos que estuvo muy valiente. Y tercero, Jamal Lee, que es la revelación de la temporada y ha dado bien la cara. Como mejor segundo, Adrián Cívicos, que también estuvo muy bien y valiente toda la noche, quedando el público muy contento por la calidad y prestación de los novillos.

Temas

Toros

Serrada