El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Herido grave tras recibir dos cornadas en la primera suelta de toros en la calle en las fiestas de Serrada

Valladolid

Herido grave tras recibir dos cornadas en la primera suelta de toros en la calle en las fiestas de Serrada

El hombre, de 44 años, fue trasladado al hospital comarcal de Medina del Campo

Miguel Ángel Rochas

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:11

Un vecino de Serrada de 44 años, D. L. M., resultó herido grave en la suelta de un toro del camión, en un festejo posterior ... al concurso de cortes celebrado en la noche del viernes al sábado en la localidad de Serrada. Unos minutos después de la celebración del concurso de cortes se dio la suelta a un toro desde el camión por las calles de la localidad. En el momento de salida un bravo novillo de Toros Taru inició la carrera al lado derecho de la calle, momento en el que embistió al vecino de Serrada, que no pudo entrar en las barreras verticales, recibiendo dos cornadas, una en la pierna derecha zona inguinal con trayectoria a abdomen, y otra la pierna izquierda en la zona baja de la pelvis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Valladolid un vecino de Irún cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  3. 3

    Apuñalan a un comerciante en una tienda en el centro de Segovia
  4. 4 Una disputa entre familias provocó el tiroteo en Ávila que acabó con un muerto y cuatro heridos
  5. 5 Nuevo pellizco de la ONCE en un pueblo de Valladolid
  6. 6 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  7. 7 Mapa y listado de todos los pueblos de Castilla y León afectados por los incendios
  8. 8

    Triunfo agónico de un Pucela más de barro que brillante
  9. 9

    De churros a tapas gratis en una icónica cafetería del barrio de San Nicolás
  10. 10

    El antiguo carril bici de Isabel la Católica desaparece por completo y los peatones ganan dos metros de acera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido grave tras recibir dos cornadas en la primera suelta de toros en la calle en las fiestas de Serrada