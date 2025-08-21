Serrada inaugura sus fiestas con un emotivo pregón a cargo de la portavoz local de la AECC

M. A. R. Jueves, 21 de agosto 2025, 22:47 Comenta Compartir

Serrada se encuentra ya oficialmente inmerso en sus Fiestas de los Novillos tras una multitudinaria inauguración que ha corrido a cargo de Rosa Arribas, la portavoz de la delegación local de la Asociación Española Contra el Cáncer. A las 21:30 horas comenzaba en la pista del Parque del Encuentro el pregón de inicio de las fiestas, que abrió dando las gracias al Ayuntamiento por confiar en la asociación para abrir unas fechas tan importantes en la vida de las gentes de Serrada. Y lo hacía con humildad, gratitud y mucha ilusión.

Arribas quiso dejar claro desde el inicio que la presencia de la delegación de la AECC en el escenario no era solo como voluntarios sin ánimo de lucro, si no como altavoces de las personas enfermas, para darles esperanza, apoyo y que se siga investigando para que algún día esta enfermedad sea sólo un mal recuerdo, pero recordando ante todo que se sentía orgullosa de representar a un pueblo pequeño, «pero que no se mide en kilómetros si no en solidaridad, y en eso es muy grande».

El momento emotivo de la noche lo protagonizó el reconocimiento a una persona muy importante y especial que ya no está, su delegada «Epi», el motor de dicha asociación, la que les unió, la que sembró el trabajo desinteresado: «Hoy en día somos tus manos, tu voz, tu legado», remarcó, para concluir que hoy Serrada entera «te lleva en su alma». «Hoy este escenario es tuyo, y como dijiste muchas veces, vamos, que todavía queda mucho que hacer».

Prosiguió dando una versión del antes y el después de Serrada, de sus gentes, de todos esos vecinos que trabajan y se divierten por Serrada, y esa palabra, Serrada, fue la más repetida. Recordó a los que vuelven a su pueblo por las fiestas, y a los visitantes que son bien recibidos, terminando por dedicar este pregón « a todos los que luchan por esta enfermedad, por los que están, por los que se fueron y por los que vendrán». Y con un «Viva Serrada», y el público puesto en pie, acabó el emotivo pregón.

Una vez finalizado se procedió a la coronación de la reina y rey de las fiestas del año 2025, Marta Sanz y Álvaro Estébanez, respectivamente, para seguir con una actuación flamenca en el centro cívico.