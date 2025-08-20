Serrada vive sus fiestas con el toro como Protagonista

Andrea Díez Valladolid Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:51 Compartir

Se respira el ambiente festivo en las calles del municipio vallisoletano engalanado para la ocasión. Las populares Fiestas de los Novillos programadas para el mes de agosto giran en torno a este animal como una de sus señas de identidad más arraigadas, pero no es lo único que ofrece el cartel de actividades como recuerda el alcalde de Serrada, César López «el plato principal son los novillos, pero damos cabida a todo el mundo en este programa».

–¿Qué significado tienen las Fiestas de los Novillos para los serradeños?

–Son unas fiestas muy esperadas. Históricamente en Serrada siempre han gustado los novillos y en estas fiestas de verano sin patrón, los novillos son un oasis de disfrute para la gente previo a una época dura de trabajo como es la vendimia.

–Es difícil pero ¿cuáles serían los eventos más destacados?

–Depende los gustos de cada uno pero es emotivo el jueves 21 con el pregón y la coronación de la reina y rey de fiestas que son este año Marta Sanz y Álvaro Estébanez. A mí me gusta, por ejemplo, la suelta del paseo de bueyes. Lo introdujimos introducimos hace unos años y creo que tiene un carácter especial, pero todos los encierros, desde el primero de la madrugada de viernes a sábado hasta el último. Pero cualquier momento en el que la gente esté contenta y haya buen ambiente, es importante.

–¿Se ha incorporado alguna novedad?

–Este año estrenamos el concurso de cortes, es el primer festejo de toros en el programa, en la madrugada del viernes al sábado y previo a la suelta de un toro por las calles. Es una propuesta que me hicieron el año pasado y este año lo hemos incorporado.

–La organización de espectáculos taurinos requiere de un esfuerzo en seguridad…

–Hay mucha responsabilidad en la revisión de la talanquera y la doble talanquera y con los dispositivos de seguridad y de emergencia que requieren. Para mejorar la seguridad, este año repetimos con la plaza portátil la organización de los festejos.

–¿Qué protagonismo tienen las peñas?

–Es una fiesta hecha por y para las peñas. Son el alma y el color de la fiesta. En Serrada hay un centenar de peñas de todas las edades. Las peñas se implican y ayudan con el programa, da gusto como el pueblo tiene mucha vida por las calles gracias a su implicación.

–¿A quién se ha encargado el pregón este año?

–Será la delegación de Serrada de la Asociación Española contra el Cáncer. Es de reciente creación y queríamos agradecerles su trabajo. Son personas luchadoras y que ayudan muchas personas. Nos hace especial ilusión que sean ellos los que lancen un mensaje de alegría, de fiesta, de vivir.

–¿Qué papel desempeñan el rey y reina de las fiestas?

–Es un título que incorporamos hace unos siete años, se lo propusimos a los Quintos y les pareció buena idea. Aparte del pregón hay un momento especial para ellos, el pasacalle homenaje al rey y la reina. Así que lo que queremos es que disfruten este momento.

–¿Se ha notado la subida de precios tanto en los espectáculos taurinos y musicales?

–Todo sube, pero es un esfuerzo que hace el Ayuntamiento. Intentamos tener la mejor música posible, aunque el presupuesto es más limitado que para los toros. Pero además se organiza una Semana Cultural.

–¿Qué mensaje le gustaría trasladar para estos días?

–Que disfruten en armonía y respeto. No me cabe duda que los vecinos de Serrada son buenos embajadores y quienes se acerquen a conocernos que se lo pasen bien. Si vienes a Serrada en estas fechas, probablemente te gusten los novillos, así que el puedes ir el viernes al concurso de cortes, suelta de cajón y luego hay música. Y el domingo, si tienes niños, por la tarde hay discomovida infantil. Y si no te gustan los toros, no hay problema porque te invitamos a la fiesta de la vendimia que celebramos en septiembre.

Diferentes momentos durante las fiestas de Los Novillos del pasado año. Cedidas por el Ayuntamiento de Serrada.

PROGRAMA

Miércoles, 20 de agosto

17:00 h. Aquapark refrescante en la piscina municipal.

20:00 h. Final torneo fútbol sala novillos 2025 .

20:00 h. Bocadillo solidario Manos Unidas. Campaña 'Compartir es nuestra mayor riqueza'.

22:00 h. Actuación musical 'Kiss duo musical' en la piscina municipal.

Jueves, 21 de agosto

21:00 h. Las autoridades junto a los Reyes de las Fiestas 2024 irán en pasacalles a buscar al rey y la reina de las fiestas 2025 acompañados por la dulzaina.

21:30 h. Pregón a cargo de la delegación local de la Asociación Española contra el cáncer en Serrada y proclamación el rey y la reina del año 2025 amenizado por DRUMSAX.

23:00 h. Fuegos artificiales.

23:30 h. Actuación flamenca.

01:00 h. Actuación Dj.

Viernes, 22 de agosto

20:30 h. Salida y chupinazo a cargo de los Quintos 2025. A continuación desfile de peñas con la charanga 'El Pendón'.

00:05 h. Concurso de cortes.

01:45 h. Suelta de un toro.

01:30 h. Macro-disco New Proyect en la pista parque del Encuentro.

Sábado, 23 de agosto

09:30 h. Suelta y paseo de bueyes hasta la plaza de Toros desde las Marraneras.

13:00 h. Suelta de minibueyes en la plaza de Toros

14:00 h. Pancetada hasta acabar existencias.

20:00 h. Suelta de un toro

00:05 h. Tradicional encierro urbano.

01:30 h. Macrodisco a Gramola.

Domingo, 24 de agosto

08:00 h. Pasacalles homenaje al rey y reina de las fiestas, acompañados de la charanga El Pendón.

12:00 h. Santa Misa en la iglesia parroquial.

13:00 h. Tradicional encierro urbanos

14:00 h. Actuación Dj Gery

17:30 h. Actuación Dj

19:30 h. Discomóvil infantil.

22:00 h. Suelta de un toro

23:30 h. Orquesta Límite

Lunes, 25 de agosto

13:00 h. Tradicional encierro urbano desde la plaza.

21:00 h. Des-peñate y suelta de vacas en la plaza de toros.