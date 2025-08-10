Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea

Nueva noche con agresiones y detenidos a las puertas de una discoteca del Paseo Zorrilla. La Policía Nacional, en colaboración con la Municipal, han intervenido ... de madrugada (ya con luz solar) a las puertas del establecimiento de ocio nocturno tras una pelea que se ha saldado con heridos y con al menos un joven detenido.

A pesar de que los hechos se originaron al final de la noche, durante las últimas horas los mismos implicados, pertenecientes a un grupo juvenil violento, participaron en diferentes altercados, pues fueron identificados con anterioridad en la calle Espíritu Santo, calle aledaña a la discoteca a la que fueron finalmente y donde tuvo lugar la trifulca.

Esta nueva agresión ha tenido lugar 24 horas después de que la Policía se desplegara en el mismo punto para detener a un joven que le propinó un puñetazo en la boca a otro. Le rompió dos dientes.

La víctima, visiblemente ensangrentada en la boca y en la camiseta, señaló al joven que se encontraba con él, el presunto agresor, momento en el que los agentes lo interceptaron. Según la versión de la víctima, esta salió de la discoteca a fumar cuando de un vehículo se bajaron dos personas. Uno de ellos, continúa, se dirigió a él y le propinó un puñetazo en la boca. El agredido retrocedió para evitar más golpes y al observar la presencia de un vehículo policial solicitó ayuda.

Los agentes de Policía Nacional solicitaron la presencia de sanitarios que tras valorar al herido confirmaron la pérdida de más de una pieza dental, cortes en el labio y otras lesiones internas en la boca. El herido fue trasladado al Hospital Río Hortega para recibir atención médica especializada. El presunto agresor finalmente reconoció ser el autor del puñetazo. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos.

A pesar de ser dos peleas consecutivas, las mismas no tienen relación.