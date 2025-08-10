Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género

Fueron momentos de tensión los vividos a última hora de este sábado en un chalé de Covaresa. Hasta ese punto se movilizaron varias dotaciones de ... la Policía Nacional, Municipal y los Bomberos de Valladolid ante el aviso de un intento autolítico de una joven de 29 años, que se encontraba en el tejado de la vivienda unifamiliar con la intención de arrojarse al vacío.

Residente en una casa de protección para víctimas de violencia de género (se encuentra dentro del programa especial de protección), la mujer, con antecedentes de enfermedades mentales, finalmente se precipitó, lo que obligó a la intervención de policías y sanitarios para estabilizar a la víctima. Finalmente, fue derivada de urgencia y con pronóstico grave al Hospital Río Hortega de la capital.

Unas cuatro horas después, también en la madrugada de este domingo, una joven de 19 años se ha caído desde una altura de tres pisos en la calle Vía. La herida ha sido trasladada al Clínico después de ser tratada inicialmente por policías hasta la llegada de los sanitarios.