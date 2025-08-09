El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lugar donde tuvo lugar la agresión en el Paseo de Zorrilla. A. Mingueza
Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla

La Policía Nacional detiene al presunto agresor al encontrarse en la zona después de que la víctima solicitara ayuda

E. N.

E. N.

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:41

La Policía Nacional ha detenido en la madrugada de este sábado en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones graves después de que la víctima solicitara auxilio tras recibir un puñetazo que le hizo perder dos piezas dentales. Los hechos tuvieron lugar a las 6:00 horas, cuando los agentes fueron requeridos en el Paseo de Zorrilla, concretamente a la altura del Hospital Militar.

El hombre, visiblemente ensangrentado en la boca y en la camiseta, señaló al joven que se encontraba con él, el presunto agresor, momento en el que los agentes interceptaron al presunto agresor. Según la versión de la víctima, esta salió de un bar cercano a fumar cuando de un vehículo se bajaron dos personas. Uno de ellos, continúa, se dirigió a él y le propinó un puñetazo en la boca. El agredido retrocedió para evitar más golpes y al observar la presencia de un vehículo policial solicitó ayuda.

Los agentes de Policía Nacional solicitaron la presencia de sanitarios que tras valorar al herido confirmaron la pérdida de más de una pieza dental, cortes en el labio y otras lesiones internas en la boca. El herido fue trasladado al Hospital Río Hortega para recibir atención médica especializada. El presunto agresor finalmente reconoció ser el autor del puñetazo.

Los agentes procedieron a su arresto, informándole verbalmente de los derechos que le asisten conforme a la legislación vigente. El detenido ha sido puesto este sábado a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.

