Detenidos por ocupar el piso de unos vecinos en Parque Alameda aprovechando las vacaciones de los propietarios

La Policía Nacional detuvo esta pasada madrugada en Valladolid a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada. Los hechos ocurrieron pasada la medianoche cuando agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local fueron alertados por la Sala 091 para intervenir en una vivienda situada en el Parque Alameda, a la que los propietarios no podían acceder con sus llaves.

Los agentes se entrevistaron con los propietarios de la vivienda, quienes manifestaron que llevaban una semana fuera de la ciudad por motivos laborales y, al regresar, encontraron que no podían acceder a su domicilio. La cerradura había sido cambiada y en el interior se encontraban los hijos de una vecina.

Tras llamar al timbre, dos personas abrieron la puerta y declararon que se encontraban en el interior desde el pasado 3 de agosto, alegando que pensaban que la vivienda estaba deshabitada. Los agentes realizaron diferentes gestiones para confirmar la legítima propiedad del inmueble. En el buzón de la vivienda se halló correspondencia a nombre de la propietaria, lo que reforzó la veracidad de su testimonio. Además los vecinos del inmueble corroboraron que los requirentes eran los moradores de la vivienda, por lo que las evidencias encontradas motivaron la detención inmediata de los ocupantes por parte de los agentes actuantes.

Durante el traslado de los detenidos por las escaleras del portal, se produjeron altercados verbales. Tanto la mujer detenida como el varón profirieron insultos y amenazas sobre los vecinos y la propietaria. Finalmente, los agentes constataron que la puerta de la vivienda quedó perfectamente cerrada con las llaves de la nueva cerradura, entregadas por los detenidos. Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que determinó su puesta en libertad, a la espera, en su caso, del correspondiente juicio.