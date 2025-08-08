Noche de robos a personas sin hogar en Valladolid para llevarse 95 céntimos

Todo empezó en la plaza de Fuente Dorada en la madrugada de este miércoles. Allí, K. B. y A. E. C., dos jóvenes de origen ... marroquí y con edades comprendidas entre los 19 y 23 años, se acercan hasta un banco en el que intenta descansar un hombre nacido en Valladolid hace 80 años. Todo ello con el fin de llevarse las escasas pertenencias de este octogenario que duerme en la calle al ser una persona sin hogar. Pero todo se quedó en un infructuoso robo al ser reprochada su actitud por el resto de viandantes que se encontraban en la zona. Desistieron.

Pero esta historia de asaltos a personas sin techo de Valladolid no acabó en la céntrica plaza de la capital, porque estos dos jóvenes, con antecedentes por robos con violencia, fueron en busca de nuevos objetivos y se centraron en buscar a las personas por los cajeros.

Hasta que dieron con una mujer canaria de 46 años en un cajero del Paseo de Zorrilla. Esta persona se encontraba durmiendo minutos antes de las 2:00 horas cuando los dos jóvenes entraron en el espacio para retirar dinero. Pasaron por encima de la víctima para cogerla la maleta y el dinero en efectivo que tenía en ese momento y que no llegaba a 1 euro (95 céntimos).

En ese instante, la mujer se despertó e inició una forcejeo con los dos jóvenes. Incluso le ocasionaron, según comentó a los agentes, heridas en una de las rodillas. Además del robo de sus pertenencias, esta mujer relató a los policías allí personados que había sufrido también una agresión sexual, pues agregó que le habían tocado el culo, a lo que respondió que «No soy una puta, dejadme en paz».

«No soy una puta, dejadme en paz», les gritó una víctima después de que la tocaran el culo

Tras recabar toda la información, la Policía Nacional, en colaboración con la Municipal, inició una búsqueda que concluyó en la calle Puente Colgante al ser detenidos los dos sospechosos. Antes de ser arrestados, los dos implicados se desprendieron de la maleta, además de arrojar los 95 céntimos en una papelera. La documentación de la mujer canaria, que rechazó denunciar en ese momento, aunque aseguró que lo haría por su cuenta, aún no ha aparecido.

Los dos jóvenes de origen marroquí quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.