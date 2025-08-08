El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo de la plaza Fuente Dorada. Carlos Espeso

Noche de robos a personas sin hogar en Valladolid para llevarse 95 céntimos

La Policía detiene a dos jóvenes de origen marroquí después de asaltar a dos personas que dormían en la calle, una de 80 años

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:17

Todo empezó en la plaza de Fuente Dorada en la madrugada de este miércoles. Allí, K. B. y A. E. C., dos jóvenes de origen ... marroquí y con edades comprendidas entre los 19 y 23 años, se acercan hasta un banco en el que intenta descansar un hombre nacido en Valladolid hace 80 años. Todo ello con el fin de llevarse las escasas pertenencias de este octogenario que duerme en la calle al ser una persona sin hogar. Pero todo se quedó en un infructuoso robo al ser reprochada su actitud por el resto de viandantes que se encontraban en la zona. Desistieron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  2. 2

    El profesor que enseñó a amar la literatura
  3. 3 Detenidos por robar y realizar tocamientos a una persona sin hogar en un cajero de Valladolid
  4. 4

    La presencia de controladores de acceso rebaja los conflictos en las piscinas
  5. 5

    Valladolid se adentra en lo peor de la ola calor: alerta naranja y 39 grados durante seis días
  6. 6 El conductor que atropelló mortalmente a una mujer que sacaba bultos de su maletero iba ebrio y drogado
  7. 7

    Ensayos clínicos adelantan fármacos de vanguardia a pacientes del Río Hortega con elevado riesgo cardiovascular
  8. 8

    Detenido en Segovia por intento de homicidio tras una brutal paliza en San Lorenzo
  9. 9

    Tres disparos, un cadáver ensangrentado y un crimen sin resolver en Medina del Campo
  10. 10

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Noche de robos a personas sin hogar en Valladolid para llevarse 95 céntimos

Noche de robos a personas sin hogar en Valladolid para llevarse 95 céntimos