Imagen de archivo de la piscina de Canterac en un su primer día de apertura este verano. A. Mingueza

Valladolid

Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña

La víctima, de 13 años, asegura que el chico se le insinuó y le pidió que le enseñara el culo antes de palparlo

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:25

El socorrista dio la voz de alarma y este a su vez trasladó la incidencia al personal de control de acceso de la piscina de ... Canterac, que ante las circunstancias de lo relatado no les quedó más remedio que avisar a la Policía Municipal de Valladolid para que intercediera. Todo ello después de un desagradable episodio en el que un menor de edad, que en ningún momento se quiso identificar, presuntamente tocara el culo a una niña de 13 años tras salir del agua.

Espacios grises

