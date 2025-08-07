Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña

El socorrista dio la voz de alarma y este a su vez trasladó la incidencia al personal de control de acceso de la piscina de ... Canterac, que ante las circunstancias de lo relatado no les quedó más remedio que avisar a la Policía Municipal de Valladolid para que intercediera. Todo ello después de un desagradable episodio en el que un menor de edad, que en ningún momento se quiso identificar, presuntamente tocara el culo a una niña de 13 años tras salir del agua.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado lunes en las piscinas municipales de Canterac. Allí, según relataron los testigos y finalmente reconoció el menor agresor, este, que ya ha protagonizado más altercados en el mismo recinto este verano, se acercó hasta la niña de 13 años y le dijo que le gustaba mucho su culo. Hecho que fue recriminado por la cría antes de encararse con él en el interior del agua.

Según relató la víctima, el menor de edad en vez de acobardarse, siguió insistiendo mientras le decía que se diera la vuelta para que se lo enseñara. Finalmente, la niña optó por salirse de la piscina, momento en el que el otro chico le tocó el culo.

De «risas»

Esa acción desencadenó en una cadena de avisos que concluyó con la presencia de agentes de la Policía Municipal en la piscina de Canterac. A su llegada, también se entrevistaron con el menor sospechoso que en un principio alegó que se encontraba de «risas» con la niña, si bien, finalmente, tras ser repreguntado confirmó que le había tocado el culo.

Al ser menores de edad los dos implicados, los agentes llevaron al chaval a su domicilio donde fue recogido por la pareja de su padre.