Detenidos por robar y realizar tocamientos a una persona sin hogar en un cajero de Valladolid La víctima, que se hirió en una rodilla durante el forcejeo, aseguró que le quitaron una maleta y dinero en efectivo

El Norte Valladolid Jueves, 7 de agosto 2025, 11:27 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid, en colaboración con efectivos de Policía Local, detuvieron a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia la pasada madrugada. Los varones accedieron a una sucursal bancaria donde dormía una persona sin hogar y le robaron una maleta y dinero en efectivo, quien resultó herido en una rodilla tras forcejear y caer al suelo, según fuentes policiales recogidas por Ical.

Los hechos tuvieron lugar a la 01.45 horas del pasado 6 de agosto, cuando patrullas policiales fueron comisionada por un presunto robo en el Paseo Zorrilla, donde los agentes se entrevistaron con la víctima y pudieron observar las heridas tras el forcejeo. Además, también denunció haber sido objeto de tocamientos no consentidos, respondiendo verbalmente a los agresores. Finalmente, los individuos lograron huir del lugar con la maleta y dinero en efectivo.

Gracias a la descripción aportada por la víctima, los presuntos autores fueron localizados e interceptados por un indicativo de Policía Nacional en la calle Puente Colgante, esquina con calle Gabilondo. Al percatarse de la presencia policial, los individuos abandonaron la maleta junto a un banco y arrojaron el dinero a una papelera, acción que fue observada por los agentes de Policía Local que habían acudido también al aviso.

Ambos objetos fueron recuperados, aunque la cartera con documentación personal no ha sido localizada. Previamente a esta intervención, el indicativo de Policía Local actuante había identificado a los mismos individuos en la plaza Fuente Dorada, donde presuntamente intentaron cometer hechos similares contra otras personas sin hogar.

La actitud fue recriminada por testigos, lo que disuadió a los agresores. Ninguna de las víctimas de este primer incidente ha querido formalizar denuncia. Los dos detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial que ha determinado su puesta en libertad en espera de la citación para su correspondiente juicio.