El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»

4:45 horas de la madrugada del pasado domingo. En la confluencia de la calle General Shelly con la avenida de Segovia, una patrulla de ... la Policía Nacional de paisano se topa con una joven, acompañada por más gente, de la que saben que existe una reclamación judicial del Juzgado de Menores de Valladolid. Así que se apean del vehículo para poner rumbo a ese grupo, si bien una mujer se percata de que son policías e intentan huir. Es el inicio de una intervención policial que concluyó con dos detenidos por agredir a agentes y con la joven, de 17 años, de vuelta a un centro de menores.

A pesar de esa intento de abandonar la zona, los agentes retuvieron a la menor, quien aseguró que sabía de la existencia de esa orden. Fue en ese momento cuando el novio de la chica, de origen dominicano y de 25 años, empezó a gritar: «Vais a quitarme a mi vida, ahora estoy más tranquilo desde que la tengo a ella, vuelven los demonios, no os la vais a llevar por encima de mi cadáver, si os la lleváis os mato», afirmaba este joven en tono violento y agresivo.

Dado el cariz que tomaba la trifulca, los agentes solicitaron más refuerzos, sobre todo tras la llegada de más familiares a la zona. En algunos momentos, el novio de la joven parecía «estable y conciliador», si bien el humor se le cambiaba a tono más agresivo en cuestión de segundos, seguido de aspavientos. «A mi mujer no se la toca», añadía.

La llegada de refuerzos, incluidos agentes de la Policía Municipal, no calmó los ánimos, pues tuvieron que hacer una barrera de contención para bloquear al resto de familiares. Entre los mismos, un hombre de 28 años y nacido en Valladolid, empezó a cagarse en los muertos de los policías. Incluso a uno de ellos le cogió del brazo por la espalda, lo que obligó al policía a hacer una maniobra de retracción. Todo ello hasta que le consiguieron engrilletar.

Con uno de los implicados reducido, la intervención policial se centró en el novio de la joven. Fueron necesarios hasta tres policías y solo se controló la situación cuando uno de ellos lanzó una descarga con su pistola eléctrica en el culo del joven, ya que sospechaban de que pudiera estar bajo los efectos de una sustancia estimulante.

Con los grilletes en las muñecas, la actitud de este joven no mermó y siguió con amenazas tanto en el trayecto como ante el médico. «Cuando encuentre al calvo de mierda le voy a matar, por muy fuerte que sea. Aunque yo me vaya a Villanubla (prisión), le voy a matar», repetía en varias ocasiones.

De igual manera, la joven fue trasladada a un centro sanitario al manifestar que está embarazada.