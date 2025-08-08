La Policía investiga el robo de «grandes cantidades» de cobre al Real Valladolid

Exterior de los Anexos al José Zorrilla, lugar donde se ha producido el robo.

La Policía Nacional investiga el robo de «grandes cantidades» de cableado de cobre de los campos Anexos al Estadio José Zorrilla.

El Real Valladolid interpuso el pasado jueves una denuncia ante las autoridades después de comprobar que en la noche del miércoles al jueves, se habían sustraido de sus instalaciones de entrenamiento rollos de cable eléctrico, tal y como adelantó la Cadena SER.

El equipamiento estaba destinado para completar la nueva acometida de electricidad que se está llevando a cabo en el propio estadio y se encontraba almacenado en los Anexos a la espera de su montaje.

Los ladrones accedieron a las instalaciones y cortaron los metros de cable de cobre que pudieron con una herramienta contundente, sin que la Policía quiera dar más detalles, «al estar abierta la investigación».

El Real Valladolid ahora tendrá que reponer estos rollos de cable, ya que la empresa suministradora de la energía no permite que se hagan empalmes en el cableado que tiene que ser por tanto de una sola pieza.

La Policía evita el robo en Pepe Rojo

«Se trata de un hecho aislado», explican fuentes policiales, que aseguran que no se están produciendo robos de este tipo en la ciudad.

Aún así, a finales del pasado mes de mayo la Policía evitó la sustracción de 300 kilos de cobre de los campos de rugby de Pepe Rojo.

Agentes de la Policía Municipal recuperaron en torno a 400 metros de cable de este metal que estaban a punto de ser sustraídos de las instalaciones deportivas, puesto que se encontraban guardados en unos sacos escondidos entre unos arbustos, y que pudieron ser detectados de manera fortuita tras un incendio en las instalaciones