Chantajea con un supuesto vídeo sexual a un discapacitado, que llegó a entregarle más de 11.000 euros

El Norte Valladolid Sábado, 9 de agosto 2025, 13:49 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de coacciones y otro de allanamiento de morada, tras presuntamente extorsionar durante un mes a un vecino con un 65% de discapacidad con un supuesto vídeo de contenido sexual. Un chantaje por el que llegó a entregarle más de 11.000 euros y que ya había sido denunciado en comisaría.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del viernes, cuando una patrulla se personó en el domicilio de la víctima tras recibir el aviso de su hermana, que alertó de que la denunciada se encontraba nuevamente frente a la vivienda solicitando más dinero.

A su llegada, los agentes observaron a una mujer en la vía pública conversando con un varón que se hallaba asomado a la ventana de una vivienda, llegando a escuchar cómo este le pedía que lo dejara «en paz». En ese momento, tras negar la sospechosa cualquier incidente, se asomó a la ventana la alertante, que explicó a los agentes que la sospechosa era la mujer que habían denunciado el día anterior por amenazar a su hermano para obtener dinero.

Según constataron en la citada denuncia, el hombre, que tiene una discapacidad reconocida del 65%, había sido víctima de una serie de coacciones desde hacía más de un mes. Fue el pasado 4 de julio cuando la sospechosa, una conocida de la infancia con la que no mantenía contacto reciente, se presentó en las inmediaciones de su domicilio alegando haber olvidado las llaves dentro de su casa y solicitando dinero para llamar a un cerrajero. La víctima accedió a prestarle 100 euros.

Desde entonces, la mujer habría continuado solicitando dinero de forma insistente, utilizando diversas excusas como emergencias familiares y recurriendo a presiones verbales, gritos y amenazas, negándose a abandonar el domicilio hasta que la víctima cedía a sus pretensiones.

En una ocasión, logró permanecer sola en el domicilio durante varias horas, tras lo cual la víctima notó la desaparición de algunas pertenencias menores, como colonias, sospechando además que la mujer pudo haberse apoderado de un juego de llaves que él guardaba en un cajón. Debido al miedo generado, la víctima llegó a entregarle un total de 11.415,10 euros, después de que esta le chantajeara alegando tener en su poder un supuesto vídeo de contenido sexual

Los agentes se entrevistaron con la mujer en la vía pública, quien reconoció haber acudido al lugar para pedir dinero, admitiendo que no era la primera vez que lo hacía, aunque dijo desconocer las cantidades entregadas.

Ante los hechos manifestados y la existencia de denuncia previa, procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de coacciones y otro de allanamiento de morada. La detenida ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, que ha determinado su libertad a la espera del correspondiente juicio.