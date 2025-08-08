Un incendio entre la VA-30 y la vía del tren en Arca Real deja una gran columna de humo en Valladolid

Una gran columna de humo ha sido visible desde diferentes puntos de la ciudad durante esta tarde a causa de un incendio próximo a la ... vía del tren en Arca Real.

El aviso a Bomberos, por parte de personal de Auvasa, tuvo lugar a las 16:17 horas de este viernes. Esto movilizó a dos dotaciones del parque de Canterac —una bomba forestal y una nodriza— así como otra bomba forestal en apoyo desde el parque central de Bomberos de Valladolid.

Ver 15 fotos Columna de humo visible desde diferentes puntos de la ciudad durante la tarde de este viernes. I. Mayorga

Además, fue movilizada una dotación de Bomberos de Medio Ambiente de Castilla y León. Algunas de estas dotaciones y personal permanecieron trabajando en la extinción del fuego en la zona hasta alrededor de las 20:00 horas, cuando el incendio ya se había dado por controlado.

Las llamas afectaron a una chopera y rastrojos; así como a una escombrera ilegal, dentro de un área que conforma un triángulo entre la carretera VA-30, la vía del tren, y una acequia situada en Arca Real.

Nuevo incendio en Juana Jugan

De forma prácticamente simultánea, los Bomberos de Valladolid sofocaron durante la tarde de este viernes un nuevo incendio originado a las 18:10 horas en las inmediaciones del camino Juana Jugan, punto de la ciudad en el que se ubica un vertedero ilegal de grandes dimensiones.