El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid actúan en el incendio originado durante la tarde de este viernes en Arca Real.

Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid actúan en el incendio originado durante la tarde de este viernes en Arca Real. Aida Barrio

Un incendio entre la VA-30 y la vía del tren en Arca Real deja una gran columna de humo en Valladolid

Las llamas afectaron a una chopera y rastrojos, además de a una escombrera ilegal

Ignacio Repilado

Ignacio Repilado

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:33

Una gran columna de humo ha sido visible desde diferentes puntos de la ciudad durante esta tarde a causa de un incendio próximo a la ... vía del tren en Arca Real.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  2. 2

    La calle Santiago se prepara para la campaña de otoño con remodelaciones de cuatro locales
  3. 3

    Un autocar se estampa contra una casa en Chañe: «Fuencis, levántate que viene un autobús»
  4. 4

    Detenido en Segovia por intento de homicidio tras una brutal paliza en San Lorenzo
  5. 5

    La presencia de controladores de acceso rebaja los conflictos en las piscinas
  6. 6 El Barrio: menús caseros con más de 70 años de historia
  7. 7 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  8. 8

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  9. 9

    Noche de robos a personas sin hogar en Valladolid para llevarse 95 céntimos
  10. 10

    Una familia de Segovia lleva a juicio a Disneyland París por un día sin atracciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un incendio entre la VA-30 y la vía del tren en Arca Real deja una gran columna de humo en Valladolid