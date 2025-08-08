Declarado un incendio en la mezquita de Córdoba Las llamas han comenzado sobre las 21.00 horas y parece que han surgido por una máquina barredora que se encontraba limpiando el interior del recinto

La Mezquita-catedral de Córdoba ha sufrido un incendio este viernes pasadas las 21:00 horas. En la zona están trabajando varias dotaciones de bomberos, mientras la Policía ha procedido al desalojo de la zona. Las llamas han comenzado sobre las 21:15 horas de este viernes, 8 de agosto, y, según informan autoridades locales, el fuego habría afectado a parte del monumento. No obstante, no se han registrado heridos ni personas que se hayan quedado atrapadas en el interior del templo.

Las primeras hipótesis, según han informado los Bomberos, apuntan a que el origen del fuego, en la zona de Magistral González Francés, junto a una de las puertas, estaría en una barredora mientras realizaba labores de limpieza en el interior del recinto. Las llamas salen de las naves de la ampliación de Almanzor junto a la conocida como Puerta del Sagrario.

Según han confirmado fuentes oficiales, las llamas están afectando a las cubiertas y los muros del monumento.

