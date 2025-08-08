Un incendio en Ávila obliga a evacuar un barrio y una urbanización de Las Navas del Marqués Efectivos de la UME de León y Torrejón se suman a las labores de extinción del fuego, originado en San Bartolomé de Pinares minutos antes de las tres de la tarde

El Norte Valladolid Viernes, 8 de agosto 2025, 21:38 | Actualizado 21:47h. Comenta Compartir

Un incendio forestal declarado de nivel 2 y originado en la localidad de San Bartolomé de Pinares (Ávila) permanece activo desde las 14:45 horas de este viernes.

Los vecinos del Barrio de la Estación de Las Navas del Marqués y también los de la urbanización Ciudad Ducal han sido desalojados durante esta tarde por la cercanía de las llamas del incendio. Así lo ha ordenado el Cecopi a propuesta del director de extinción. El polideportivo de la localidad podría ser el lugar en el que se alojara a estas personas. Además los vecinos se están movilizando para preparar bocadillos y bebidas para el amplio dispositivo que participa en las tareas de extinción.

Las llamas, además, han obligado a suspender la circulación de trenes entre Ávila y Madrid durante esta tarde.

Efectivos de la UME y más de 60 medios desplegados

Al mismo tiempo, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de las bases de León y de Torrejón de Ardoz (Madrid) se han sumado a las tareas de extinción del incendio, cuyo puesto de mando avanzado se ha ubicado en Las Navas del Marqués.

En la actualidad, además de los efectivos militares, en el dispositivo participan 63 medios, entre los que destacan 16 helicópteros e hidroaviones, siete cuadrillas terrestres, una docena de autobombas, un bulldozer, y once cuadrillas helitransportadas, además de cuatro técnicos y cinco agentes medioambientales.

El fuego iniciado sobre las 14:45 horas en un terreno arbolado en el término de San Bartolomé, pero cercano también a los municipios de Valdemaqueda y El Hoyo de Pinares.