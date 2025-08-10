Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón

Un taxista de 62 años ha resultado herido de carácter leve después de empotrarse con su vehículo contra el edificio Calderón, junto al teatro, ... después de que, según ha manifestado, perdiera el control del vehículo por un fallo en los frenos. El impacto contra el inmueble en plena rehabilitación ha sido relevante y tan solo se ha frenado una vez que se ha llevado por delante las vallas de protección que desde hace unos días recubren el emblemático bloque.

Los hechos se han desencadenado pasadas las 8:00 horas de este domingo, cuando el taxista, que bajaba desde la calle Angustias no ha podido completar toda la curva y ha colisionado con las obras ya en la calle Echegaray. Hasta el lugar se han trasladado efectivos de Bomberos de Valladolid y la Policía Municipal.

A pesar de que el chófer ha descartado en un principio asistencia sanitaria, una ambulancia le ha derivado al Hospital Clínico por unos dolores en la zona cervical. En el lugar del accidente, el taxista ha sido sometido a las pruebas de alcohol y drogas, con resultado negativo.

Por su parte, los Bomberos de Valladolid han inspeccionado el vehículo híbrido y le han desconectado los cables para su traslado, además de comprobar un polvo pirotécnico que suelen soltar los airbags tras la colisión.