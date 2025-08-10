El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La grúa retira el taxi accidentado contra el edificio Calderón, este domingo. A. Mingueza
Valladolid

Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón

El conductor de 62 años, que dio negativo en alcohol y drogas, alegó un fallo de frenos

Á. M.

Á. M.

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 10:17

Un taxista de 62 años ha resultado herido de carácter leve después de empotrarse con su vehículo contra el edificio Calderón, junto al teatro, ... después de que, según ha manifestado, perdiera el control del vehículo por un fallo en los frenos. El impacto contra el inmueble en plena rehabilitación ha sido relevante y tan solo se ha frenado una vez que se ha llevado por delante las vallas de protección que desde hace unos días recubren el emblemático bloque.

