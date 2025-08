La Bajada de la Libertad pierde un carril hasta octubre por la reforma del edificio Calderón

Una valla da indicios de que la transformación del edificio Calderón en 23 viviendas ya ha comenzado. También ayuda a confirmar la hipótesis que el ... bajo, donde antes se encontraba un negocio de hogar y decoración, se ha comenzado a vaciar, mostrando ya solo los antiguos toldos de la tienda y los pilares que sujetan la estructura. Por si no fuera poco, una lona tapa ya la esquina del edificio, ubicado entre las calles Echegaray y Bajada de la Libertad. Y es en esta ultima vía donde la valla que oculta el tajo también corta un carril de circulación, el derecho para los conductores que bajan desde Fuente Dorada. Así será hasta octubre, según establece la primera previsión del Ayuntamiento de Valladolid, que define la restricción como vallado para acopio de materiales. Los de la obra de este edificio.

La restricción en este punto no es exclusiva para los vehículos y las verjas también cercenan parte de la acera peatonal. Este cacho obstruido obliga al cierre total de la acera a lo largo de toda la zona inferior del edificio. Vamos, que los peatones deben cruzar al otro lado sí o sí. También se ha suprimido el primer paso de cebra en Echegaray, para lo que se ha instalado otra verja de color amarillo que impide el paso a los viandantes. En resumen, que los peatones tienen que ir hasta el teatro Calderón, pasar por debajo, cruzar en la calle de las Angustias y después ir hasta Echegaray si, por ejemplo, quieren llegar hasta Portugalete. Las limitaciones a los conductores no son tan restrictivas y, a pesar de ese carril menos en la circulación, el giro desde Bajada de la Libertad y hacia Echegaray sí que se permite para los vehículos que llegan en ambas direcciones.

Ampliar E paso peatonal de Echegaray, cortado al tráfico por las obras. Alberto Mingueza

Problema existe, pero aparece en otra calle, en Leopoldo Cano, que está cerrada al tráfico, a excepción de aquellos conductores que tengan un vado autorizado. La clausura no obedece a ningún corte en la misma vía, pero sí al que se produce donde desemboca, en Felipe II, donde se ha procedido al corte total hasta final de mes por la reordenación del tráfico. Por el momento, los operarios trabajan aquí en el cruce con San Blas, pero al ser una calle de dirección única -hacia San Pablo-, el corte es anterior, ya desde el inicio de Leopoldo Cano. Es decir, que aquí, los vehículos se ven obligados a girar por Echegaray o seguir unos metros hasta alcanzar Macías Picavea.

Los vehículos tampoco pueden girar hacia Leopoldo Cano por las obras en la calle Felipe II

El caso es que de momento, la clausura del carril no dificulta la circulación, en el sentido de que no deriva en una mayor congestión del tráfico. Sí que afecta de forma más directa a cinco líneas de Auvasa, pues se ha tenido que trasladar la parada de la Bajada de la Libertad por las obras, que cambia desde aquí hasta la calle Magaña esquina con Solanilla. Los autobuses que se ven afectados pertenecen a las líneas 1, 2, 24, B1 y F5, que ahora recogen pasajeros en la siguiente parada de su recorrido al haberse suprimido la de la Bajada de la Libertad. De nuevo, el resto de vehículos no tiene ninguna restricción a pesar del cierre de este carril.

Edificio del año 1904

La restricción en la Bajada de la Libertad obedece a las obras de rehabilitación en el edificio Calderón, que se reformará en 23 viviendas. El proyecto básico reformado y de ejecución del edificio fue aprobado el pasado mes de marzo por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, pero los trabajos más visibles han comenzado ahora. El bloque de viviendas contará además con una planta sótano dedicada a garaje, con 16 plazas de aparcamiento más dos locales comerciales. El edificio contaba ya con un proyecto previo que tuvo que ser actualizado para modificar el número de plantas sótano, que ha pasado de dos a una. Las viviendas podrán contar cocina amueblada, trastero y terrazas, mientras que el edificio tiene una eficiencia energética A.

La empresa Norforest es la responsable de los trabajos en el inmueble, que data del año 1904 y que está situado frente al teatro Calderón. Además del cierre, durante la rehabilitación se procederá a rehacer los zócalos originales de piedra caliza eliminados, como recoge el proyecto de rehabilitación. También se prevé una intervención global sobre el inmueble que conserve su estructura interior para albergar viviendas, mantener el estado original de la fachada, donde se restaurarán todos sus parámetros.