Detenido por dormir en un almacén en el que se originó un incendio la noche anterior

El Norte Valladolid Domingo, 10 de agosto 2025, 12:39 Comenta Compartir

La Policía Nacional detuvo el pasado viernes a un hombre como presunto autor de un delito de allanamiento de establecimiento, tras recibir un aviso por parte de los vigilantes de seguridad de un almacen, que sospechaban de la presencia de un desconocido en las instalaciones.

El requerimiento se relacionaba con el hallazgo de unas pertenencias personales, que podrían estar vinculadas a un incendio ocurrido en dicho lugar la noche anterior. Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con los vigilantes de seguridad, quienes informaron haber encontrado objetos personales que podrían ser de un varón visto merodeando por la zona en días anteriores.

Los agentes iniciaron una requisa por las instalaciones, localizando poco después al individuo en cuestión. Al ser interrogado, reconoció que llevaba varios días durmiendo en el interior del almacén, accediendo al mismo tras saltar un muro y entrar por una ventana, a pesar de ser consciente de que se trata de una propiedad privada. Además, manifestaba su intención de volver a entrar cada vez que le fuera posible.

Ante su actitud reiterada los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de allanamiento de establecimiento. Posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado. Una vez finalizado el atestado policial el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial que ha determinado su libertad.

Temas

Sucesos en Valladolid