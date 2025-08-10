El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Valladolid

Detenido por dormir en un almacén en el que se originó un incendio la noche anterior

El hombre, que llevaba allí varios días, manifestó a los agentes la intención de volver a hacerlo siempre que le fuera posible

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:39

La Policía Nacional detuvo el pasado viernes a un hombre como presunto autor de un delito de allanamiento de establecimiento, tras recibir un aviso por parte de los vigilantes de seguridad de un almacen, que sospechaban de la presencia de un desconocido en las instalaciones.

El requerimiento se relacionaba con el hallazgo de unas pertenencias personales, que podrían estar vinculadas a un incendio ocurrido en dicho lugar la noche anterior. Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con los vigilantes de seguridad, quienes informaron haber encontrado objetos personales que podrían ser de un varón visto merodeando por la zona en días anteriores.

Noticias relacionadas

Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón

Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón

Buscan a un hombre de 70 años desaparecido en Camporredondo

Buscan a un hombre de 70 años desaparecido en Camporredondo

Los agentes iniciaron una requisa por las instalaciones, localizando poco después al individuo en cuestión. Al ser interrogado, reconoció que llevaba varios días durmiendo en el interior del almacén, accediendo al mismo tras saltar un muro y entrar por una ventana, a pesar de ser consciente de que se trata de una propiedad privada. Además, manifestaba su intención de volver a entrar cada vez que le fuera posible.

Ante su actitud reiterada los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de allanamiento de establecimiento. Posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado. Una vez finalizado el atestado policial el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial que ha determinado su libertad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  2. 2 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  3. 3 Vallisoletanos de pura cepa: Â¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?
  4. 4 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  5. 5

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  6. 6

    La ola de calor en el barrio con la renta más baja: «Hace peor dentro de casa que fuera»
  7. 7

    El plan B alivia en Burgos tras un Real Valladolid espantoso
  8. 8 Chantajea con un supuesto vídeo sexual a un discapacitado, que llegó a entregarle más de 11.000 euros
  9. 9

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  10. 10

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido por dormir en un almacén en el que se originó un incendio la noche anterior

Detenido por dormir en un almacén en el que se originó un incendio la noche anterior