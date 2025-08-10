El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Buscan a un hombre de 70 años desaparecido en Camporredondo

La Junta ha movilizado al Grupo de Salvamento y Rescate, que sobrevuela la zona

Domingo, 10 de agosto 2025, 11:51

Buscan a un hombre de 70 años desaparecido en Camporredondo. Una llamada a primera hora de la mañana alertaba al 112 de que no tenían noticias del hombre desde la tarde del sábado, movilizandose desde el primer momento al Grupo de Salvamento y Rescate de la Junta (GSR), que en estos momentos sobrevuela el área en el que ha sido vista por última vez esta persona, a la que se le perdió la pista en un pinar de las inmediaciones.

El operativo de la Agencia de Protección Civil y Emergencias se ha desplegado en Camporredondo y está formado, además de por el GSR, Agentes Medioambientales y efectivos de las Agrupaciones de Voluntarios de Proteción Civil de Cuéllar, aunque está previsto que se incorporen medios de otras agrupaciones próximas a lo largo de la jornada, junto a efectivos de la Guardia Civil.

