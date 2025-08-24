El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Hospitales Clínico y Río Hortega de Valladolid. José C. Castillo/A. Mingueza

Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila

La Policía Nacional refuerza la seguridad del Clínico y del Río Hortega tras el traslado de dos heridos, uno ya detenido

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:22

Desperdigar a todos los implicados por diferentes hospitales. Ese ha sido uno de los objetivos de la Policía Nacional desde que en la tarde del ... jueves un enfrentamiento entre dos familias acabara con una hombre fallecido y tres heridos, dos de ellos de extrema gravedad, en Ávila. La magnitud del suceso obligó a una rápida intervención y desde un primer momento se optó porque los implicados en la riña mortal estuvieran separados para evitar nuevos enfrentamientos.

