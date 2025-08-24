Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila

Desperdigar a todos los implicados por diferentes hospitales. Ese ha sido uno de los objetivos de la Policía Nacional desde que en la tarde del ... jueves un enfrentamiento entre dos familias acabara con una hombre fallecido y tres heridos, dos de ellos de extrema gravedad, en Ávila. La magnitud del suceso obligó a una rápida intervención y desde un primer momento se optó porque los implicados en la riña mortal estuvieran separados para evitar nuevos enfrentamientos.

Así que en pleno inicio de las pesquisas, los agentes decidieron que una de las soluciones era trasladar de urgencia a dos hombres, padre e hijo, hasta Valladolid. Uno al Hospital Clínico y otro al Río Hortega para ser tratados de sus heridas. Incluso se optó por separar a estos dos miembros de la misma familia para dispersar más a sus allegados.

Esta medida modificó de urgencia todos los planes de la Policía Nacional de Valladolid, además de poner en alerta a los compañeros de la Municipal, con un operativo para custodiar, vigilar a los heridos y blindar los dos centros hospitalarios ante posibles represalias. Sobre todo, una vez que se conoció el fallecimiento, por heridas de fuego, del hombre de 51 años en Ávila.

Desde entonces, apuntan fuentes del caso, no se ha registrado ningún incidente en ninguno de los dos hospitales vallisoletanos. Existe una calma tensa a la espera de la evolución de los dos implicados, agresores y agredidos por partes iguales. Más gravedad reviste el padre, de 38 años, con una puñalada por la espalda que al parecer le propinó la mujer del fallecido. Estuvo alrededor de unos 15 minutos en parada cardiorrespiratoria, si bien llegó con vida hasta el Clínico, donde permanece custodiado por los agentes y con un pronóstico muy grave. Según las primeras hipótesis, fue esta persona la que presuntamente efectuó los disparos al fallecido.

Primer detenido

Mejor evolución presenta su hijo, de 19 años, ingresado en el Río Hortega y quien ya ha sido detenido oficialmente. Hasta el momento ninguno de los implicados había declarado al permanecer ingresados.

Por su parte, el hijo del fallecido, de 26 años, se encuentra en estado crítico por las heridas de arma de fuego en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila.

Los hechos se desarrollaron en la tarde del jueves en la calle Maestro Piquero, en la zona sur de la capital abulense. La pelea mortal desencadenó también una oleada de incidentes con destrozos de vehículos y de ventanas de domicilios, así como en los alrededores del centro de salud de Ávila Estación y el hospital Nuestra Señora de Sonsoles, hasta donde se desplazaron amigos y familiares de los heridos por los disparos.

Esa tensión no se ha trasladado a unos reforzados hospitales de Valladolid. Por su parte, en la barriada del sur de Ávila continúa un gran despliegue policial para frenar las posibles represalias de un crimen cuyo móvil, según la principal hipótesis, apunta a sentimental.