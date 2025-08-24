El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Detenido por aprovechar las visitas a sus abuelas para robarles: «Es problemático y siempre miente»

Fueron las propias mujeres las que denunciaron la sustracción de dinero y de una tarjeta bancaria ante la Policía Nacional

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 24 de agosto 2025, 11:22

La Policía Nacional detuvo en Valladolid el pasado viernes a un hombre como presunto autor de los delitos de hurto y estafa. Los hechos fueron puestos en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía por las víctimas mediante denuncia, dándose la circunstancia de que las denunciantes son las abuelas del presunto autor.

En una primera denuncia, una de ellas relató que el día 13 de agosto recibió un cargo en su cuenta bancaria que reflejaba una retirada de 500 euros en efectivo de un cajero mediante una tarjeta bancaria de su titularidad que echaba en falta. Ese día había recibido la visita en su domicilio de su nieto.

Cuatro días más tarde, el nieto se presentó en el domicilio de su otra abuela, y cuando esta se despistó, agarró una pequeña caja fuerte metálica que contenía 2.000 euros en efectivo, que estaba en el dormitorio de la víctima, y se dio a la fuga a la carrera. La víctima presentó denuncia en dependencias policiales y describió a su nieto como «un joven problemático que siempre miente y está robando a conocidos y familiares».

En el Paseo del Cauce

Una vez conocidos los hechos ocurridos, se comunicó a los efectivos policiales en servicio en labores preventivas de seguridad ciudadana, al objeto de localizar y detener al joven, quien carecía de domicilio fijo. La búsqueda finalizo con éxito el pasado día 22, cuando un indicativo uniformado de Policía Nacional que estaba patrullando por la zona del Paseo del Cauce localizó al hombre y procedió a su identificación.

Fue informado de los hechos que se le imputaban y se procedió a su detención como presunto autor de un delito de estafa y otro de hurto, siendo trasladado a dependencias policiales. Una vez allí y tras ser oído en declaración, se puso en conocimiento de la autoridad judicial las gestiones policiales efectuadas, y posteriormente quedó en libertad.

