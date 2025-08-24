El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional en Valladolid. El Norte

Valladolid

Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera

La empleada alertó a la Policía Nacional de la presencia del individuo, que días atrás la había agredido física y verbalmente

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 24 de agosto 2025, 17:07

La Policía Nacional de Valladolid detuvo a primera hora de la tarde del pasado día 21 a un hombre por un presunto delito de amenazas graves, agravado con la agravante genérica por obrar con motivación racista, tras un grave incidente ocurrido en la calle San Lorenzo.

Los hechos se iniciaron a las 15:15 horas, cuando la empleada de un establecimiento hostelero alertó a una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía de la presencia de un individuo que días atrás la había agredido física y verbalmente, profiriendo insultos racistas y amenazas de muerte, hechos que ya habían sido denunciados en dependencias policiales de la Comisaría Provincial de Valladolid.

En esta ocasión, el individuo volvió a dirigirse a la víctima de forma intimidatoria y agresiva, gritando amenazas explícitas en presencia de varios testigos. Tras refugiarse en un portal cercano, los agentes accedieron al inmueble y localizaron al sospechoso, quien, al ser identificado, volvió a emitir expresiones de odio racial y despectivas hacia la víctima.

Noticias relacionadas

Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila

Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila

Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid

Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid

Ante la reiteración de conductas violentas, el lenguaje discriminatorio y las amenazas directas, los agentes procedieron a su detención inmediata. Durante el traslado al vehículo policial, el detenido continuó profiriendo insultos de carácter racista de forma reiterada.

Los testigos entrevistados corroboraron la agresividad del individuo y el estado de miedo e intimidación que presentaba la víctima, generando una situación de alarma entre los clientes presentes en la terraza del establecimiento.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El lío con la tarjeta gratuita del bus en Castilla y León: por qué no llega y qué pasa si no la tengo
  2. 2

    La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith elige Valladolid para su boda
  3. 3

    Herido un portero de discoteca tras una multitudinaria trifulca en San Lorenzo
  4. 4 El corredor de 17 años muerto en la Vuelta a la Ribera es Iván Meléndez, que militaba en el Tenerife Cabberty
  5. 5 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  6. 6

    Susto en pleno corazón del Parque Nacional de Guadarrama por un incendio forestal
  7. 7

    Herido grave tras recibir dos cornadas en la primera suelta de toros en la calle en las fiestas de Serrada
  8. 8 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  9. 9 Detenidos tres jóvenes por asaltar a ancianos a punta de cuchillo y robarles los bolsos
  10. 10

    Cinco disparos al aire en Segovia: el precedente del tiroteo mortal en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera

Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera