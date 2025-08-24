Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional en Valladolid.

La Policía Nacional de Valladolid detuvo a primera hora de la tarde del pasado día 21 a un hombre por un presunto delito de amenazas graves, agravado con la agravante genérica por obrar con motivación racista, tras un grave incidente ocurrido en la calle San Lorenzo.

Los hechos se iniciaron a las 15:15 horas, cuando la empleada de un establecimiento hostelero alertó a una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía de la presencia de un individuo que días atrás la había agredido física y verbalmente, profiriendo insultos racistas y amenazas de muerte, hechos que ya habían sido denunciados en dependencias policiales de la Comisaría Provincial de Valladolid.

En esta ocasión, el individuo volvió a dirigirse a la víctima de forma intimidatoria y agresiva, gritando amenazas explícitas en presencia de varios testigos. Tras refugiarse en un portal cercano, los agentes accedieron al inmueble y localizaron al sospechoso, quien, al ser identificado, volvió a emitir expresiones de odio racial y despectivas hacia la víctima.

Ante la reiteración de conductas violentas, el lenguaje discriminatorio y las amenazas directas, los agentes procedieron a su detención inmediata. Durante el traslado al vehículo policial, el detenido continuó profiriendo insultos de carácter racista de forma reiterada.

Los testigos entrevistados corroboraron la agresividad del individuo y el estado de miedo e intimidación que presentaba la víctima, generando una situación de alarma entre los clientes presentes en la terraza del establecimiento.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.