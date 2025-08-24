El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un vehículo y una casa afectada en uno de los altercados posteriores al tiroteo. Ical

Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila

Su padre, de 38 años y también ingresado en un hospital de la capital, ha quedado custodiado al encontrarse en estado crítico, al igual que el hijo del fallecido, hospitalizado en Ávila

El Norte

Valladolid

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:09

La Policía Nacional ha detenido a uno de los heridos por el tiroteo el pasado jueves en Ávila, en el que murió un hombre y tres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad. Según informó la Delegación del Gobierno, uno de los implicados ha sido arrestado, y otros dos han quedado custodiados.

Así, el primer detenido tras el tiroteo mortal es el joven de 19 años que se encuentra ingresado en el hospital de Valladolid, mientras que las dos personas que han quedado custodiadas son el padre de este, de 38 años, que se encuentra en estado crítico, también ingresado en Valladolid; y el hijo de la persona fallecida, de 26 años, que también se encuentra en estado crítico, en este caso ingresado en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, informa Ical.

De esta manera, se confirman las sospechas iniciales de la Policía Nacional de que eran cuatro los implicados en el tiroteo, la persona fallecida y los tres heridos, que ahora quedan uno detenido y los otros dos custodiados. De hecho, ya se afirmaba en la jornada del viernes por parte del subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, que se estaba esperando a poder tomar declaración a los heridos y que en el momento en el que se pudiera hacer, todo apuntaba a que pasarían a ser detenidos. Así ha pasado con el joven de 19 años, mientras que se está a la espera de poder hacerlo con los otros dos implicados, en caso de su estado de salud lo permita.

Por otra parte, continúan las labores de control y vigilancia por parte de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la zona sur de la ciudad, que se están llevando a cabo desde la tarde del pasado jueves cuando un enfrentamiento entre dos familias se saldó con un hombre fallecido y tres heridos, dos de ellos muy graves. El despliegue especial, con unidades de intervención desplazadas desde Valladolid, se mantiene con una presencia en la zona con la que se busca evitar más incidentes.

