El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avelino Gómez

La policía sorprende a un hombre intercambiado bolsas con varias drogas en Valladolid

El individuo fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:06

Agentes de Policía Nacional de Valladolid detuvieron ayer a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido en la vía pública mientras intercambiaba varias bolsas que contenían anfetamina, cocaína y éxtasis, cuya cantidad de sustancias estarían valoradas en el mercado ilícito en 347 euros, según fuentes policiales.

Los policías se encontraban en la calle Espíritu Santo a bordo de un vehículo rotulado y observaron a un varón que se encontraba junto a otro individuo en la vía pública, quien hacía ademan de entregar algo a la otra persona, pero al percatarse de la presencia del vehículo policial, lo volvió a introducir rápidamente en su bolsillo izquierdo. Cuando los agentes requirieron al hombre que se acercase, el citado se dio a la fuga a la carrera.

Noticias relacionadas

Detenido por forzar la cerradura y robar herramientas del interior de una furgoneta

Detenido por forzar la cerradura y robar herramientas del interior de una furgoneta

Un fin de semana marcado por la violencia de género en Valladolid

Un fin de semana marcado por la violencia de género en Valladolid

Los agentes iniciaron su persecución, y cuando el hombre vio que iba a ser alcanzado, arrojó al suelo varias bolsas de plástico, que fueron recogidas por un agente mientras el otro procedía a su cacheo preventivo por seguridad. Esta persona en ningún momento facilitó datos de filiación a los agentes actuantes, por lo que se procedió a su traslado a dependencias policiales, donde quedó detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Las sustancias que han sido intervenidas, distribuidas en distintas bolsas, con un peso total de más de siete gramos fueron sometidas a la prueba drogo-test en dependencias policiales con resultado positivo a anfetamina, cocaína y éxtasis. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  4. 4 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  5. 5 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  6. 6 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  7. 7

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  8. 8

    Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa
  9. 9 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  10. 10

    La ampliación del Hotel Colón Plaza se materializa con el vaciado del inmueble

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La policía sorprende a un hombre intercambiado bolsas con varias drogas en Valladolid

La policía sorprende a un hombre intercambiado bolsas con varias drogas en Valladolid