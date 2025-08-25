La policía sorprende a un hombre intercambiado bolsas con varias drogas en Valladolid El individuo fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública

El Norte Valladolid Lunes, 25 de agosto 2025, 16:06 Comenta Compartir

Agentes de Policía Nacional de Valladolid detuvieron ayer a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido en la vía pública mientras intercambiaba varias bolsas que contenían anfetamina, cocaína y éxtasis, cuya cantidad de sustancias estarían valoradas en el mercado ilícito en 347 euros, según fuentes policiales.

Los policías se encontraban en la calle Espíritu Santo a bordo de un vehículo rotulado y observaron a un varón que se encontraba junto a otro individuo en la vía pública, quien hacía ademan de entregar algo a la otra persona, pero al percatarse de la presencia del vehículo policial, lo volvió a introducir rápidamente en su bolsillo izquierdo. Cuando los agentes requirieron al hombre que se acercase, el citado se dio a la fuga a la carrera.

Los agentes iniciaron su persecución, y cuando el hombre vio que iba a ser alcanzado, arrojó al suelo varias bolsas de plástico, que fueron recogidas por un agente mientras el otro procedía a su cacheo preventivo por seguridad. Esta persona en ningún momento facilitó datos de filiación a los agentes actuantes, por lo que se procedió a su traslado a dependencias policiales, donde quedó detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Las sustancias que han sido intervenidas, distribuidas en distintas bolsas, con un peso total de más de siete gramos fueron sometidas a la prueba drogo-test en dependencias policiales con resultado positivo a anfetamina, cocaína y éxtasis. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.

Temas

Sucesos en Valladolid