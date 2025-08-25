El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Imagen de archivo de la Policía municipal de Valladolid. Rodrigo Jiménez

Un fin de semana marcado por la violencia de género en Valladolid

La Policía Municipal detiene a cuatro personas este domingo: uno por quebrantamiento de condena, otro por agredir a su exnovia y una pareja que se golpeó mutuamente

Á. M.

Á. M.

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:39

Fin de semana marcado por la violencia de género en la capital vallisoletana. Concretamente este domingo. La Policía Municipal ha detenido a cuatro personas (tres ... hombres y una mujer) en menos de 24 horas por diferentes delitos en unos hechos que arrancaron sobre la 1:00 horas en un establecimiento hostelero de la avenida de Segovia. Desde ese punto, una mujer llamó a la Policía después de que se topara en el mismo local con su expareja, sobre la cual recae una orden de alejamiento en sentencia de un juzgado de Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  4. 4 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  5. 5 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  6. 6 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  7. 7

    Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa
  8. 8

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  9. 9

    Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones
  10. 10 Una familia pionera en bautizos civiles en Valladolid: «Fue un día especial para presentar a Cloe»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un fin de semana marcado por la violencia de género en Valladolid

Un fin de semana marcado por la violencia de género en Valladolid