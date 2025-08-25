Un fin de semana marcado por la violencia de género en Valladolid

Fin de semana marcado por la violencia de género en la capital vallisoletana. Concretamente este domingo. La Policía Municipal ha detenido a cuatro personas (tres ... hombres y una mujer) en menos de 24 horas por diferentes delitos en unos hechos que arrancaron sobre la 1:00 horas en un establecimiento hostelero de la avenida de Segovia. Desde ese punto, una mujer llamó a la Policía después de que se topara en el mismo local con su expareja, sobre la cual recae una orden de alejamiento en sentencia de un juzgado de Valladolid.

Hasta el bar se trasladó una patrulla de paisano, que se encontró en el exterior a la mujer. En ese momento, describió la situación y llegó a afirmar que habían cruzado las miradas y que el hombre «hasta le sonrió», sin tener en ningún momento intención de abandonar el local.

Ante las manifestaciones de la mujer, los agentes se adentraron en el interior para identificar al hombre de 28 años. Y efectivamente. Sobre esa persona existe una orden de alejamiento de 500 metros, así como una prohibición de comunicarse con ella, por lo que se procedió a su detención por quebrantamiento de condena.

El fin de semana marcado por la violencia de género continuó durante la tarde del domingo con un doble arresto en un domicilio de La Victoria. Fue un vecino de la zona quien alertó a la Policía de una «fuerte discusión» y de la rotura de los cristales de algunas ventanas que llegaron hasta la vía pública. A la llegada de los agentes, estos se encontraron con una mujer con los ojos vidriosos y un hombre con síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol (voz pastosa, problemas de equilibrio...), por lo que decidieron entrevistarles por separado.

Golpes con un martillo

Por su parte, la mujer reconoció que habían discutido y que se habían agredido mutuamente. Afirmó que había golpeado a su pareja con un martillo en la cabeza, si bien puntualizó que momentos antes la cogió por el cuello y de las muñecas y la arrojó contra la cama. Además, continuó que le había quitado su teléfono y lo había tirado contra la ventana, lo que supuso la fractura de los cristales. Asimismo, el hombre admitió que habían discutido y que su novia le había agredido con el martillo.

Ante el testimonio de los dos implicados, los agentes detuvieron a la pareja, ambos de nacidos en 1987. A ella por un presunto delito de violencia doméstica y a él por un presunto delito de violencia de género.

El tercer episodio fue en una vivienda del paseo de Prado de la Magdalena, donde la víctima, abordada por su exnovio, trabaja atendiendo a una persona mayor a última hora de este domingo. Al llegar la Policía Municipal, los agentes tomaron declaración a la mujer, que presentaba lesiones visibles en la cara. Esta aseguró que llevaba dos años de relación con el hombre, sin bien en la última semana había decidido dejarle. Asimismo, puntualizó que ya había sido agredida en otras ocasiones. Finalmente, el hombre fue detenido.