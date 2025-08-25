El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agentes de la Guardia Civil, frente a la vivienda en cuestión. El Norte

La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres de nacionalidad extranjera que aseguraron, sin poder acreditarlo, haber pagado 500 euros para residir en la vivienda

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:34

La Guardia Civil ha procedido a la detención de dos mujeres por delitos de allanamiento de morada, daños y desobediencia grave a los agentes de la autoridad. La actuación policial tuvo lugar como consecuencia de una llamada telefónica al instituto alertando de una posible usurpación de un inmueble en un pueblo de la comarca de Montes Torozos.

Rápidamente, los agentes se trasladaron a la vivienda, donde se entrevistaron con varios testigos, quienes comunicaron que a primeras horas de la mañana observaron un vehículo con cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, tapados con capuchas, y al momento escucharon ruidos en el interior de la vivienda.

Los agentes consiguieron hablar con las personas que se encontraban en el interior, dos mujeres de nacionalidad extranjera, que aseguraron haber pagado 500 euros para residir en la casa y que no iban a abandonar la misma, sin aportar documento alguno que acreditara lo expresado por ellas. Previamente a la entrevista, los agentes habían observado que la cerradura de acceso estaba forzada y presentaba daños de diversa consideración la puerta de la vivienda.

Puestos en contacto de modo inmediato con el propietario de la vivienda, indicó que no ha alquilado la misma a ninguna persona y que la okupación se había llevado a cabo en unas pocas horas desde que salió del inmueble, por lo que interpuso la correspondiente denuncia.

En las inmediaciones de la casa se comenzaron a concentrar alrededor de cien personas, vecinos de la localidad, por lo que fue necesario acordonar la zona por los agentes de la Guardia Civil para evitar cualquier tipo de incidente de orden público.

Desobediencia a la autoridad

Nuevamente se trató de hablar con las dos mujeres, que nuevamente indicaron que se negaban a abandonar la vivienda, por lo que los agentes procedieron a realizar la entrada en la vivienda, empleando la fuerza mínima imprescindible para ello, llevando a cabo la detención de las dos mujeres como presuntas autoras de los delitos de allanamiento de morada, desobediencia grave a agentes de la autoridad y daños en la vivienda.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes que, junto con las detenidas, fueron puestas a disposición del juzgado de guardia de Valladolid, que decretó su libertad.

