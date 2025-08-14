El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Guardia Civil en el punto donde se ha producido el accidente, en la salida de San Román hacia Toro. S. F.
Compañeros del fallecido en el atropello de San Román

«Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»

La Guardia Civil investiga el atropello mortal del joven de 25 años, Abdelaziz Daaifi, esta madrugada a la salida de San Román de Hornija

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:01

La muerte de Abdelaziz Daaifi, encontrado sin vida esta madrugada en la carretera que conecta San Román de Hornija con Toro y con evidentes signos de haber sufrido un violento atropello ... , se encuentra bajo investigación y no se descarta por ahora ninguna hipótesis relacionada con las causas y la intencionalidad de los hechos

