«Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»

La muerte de Abdelaziz Daaifi, encontrado sin vida esta madrugada en la carretera que conecta San Román de Hornija con Toro y con evidentes signos de haber sufrido un violento atropello ... , se encuentra bajo investigación y no se descarta por ahora ninguna hipótesis relacionada con las causas y la intencionalidad de los hechos

Abdelaziz tenía 25 años y llevaba apenas mes y medio viviendo en Toro, donde también reside su hermano menor, el joven conocía a poca gente porque llevaba poco tiempo en la zona, pero anoche decidió salir a divertirse junto a dos compañeros de trabajo que pertenecen a una empresa de placas solares que estaban instalando en unos terrenos cercanos a donde finalmente ha perdido la vida.

Como se encuentra apenas a 11 kilómetros de Toro, decidieron que lo mejor era ir a tomar algo a San Román de Hornija, pues hoy dan comienzo sus fiestas patronales en honor a San Roque, por lo que pusieron rumbo a la localidad sobre las dos de la mañana para pasar un rato. «Estuvimos en la discoteca del pueblo y es verdad que tuvo alguna discusión con algunos de los que estaban allí, por eso nos fuimos», explica con dificultad por el idioma uno de los jóvenes que estuvo con él en las horas previas al suceso.

«Serían las cinco de la madrugada cuando los tres nos montamos en el coche para ir a casa, porque además teníamos que trabajar todos al día siguiente, pero cuando íbamos por la carretera de vuelta él repetía todo el rato que se quería bajar, que quería volver e intentamos que no lo hiciera porque la discoteca estaba cerrada», recuerda el chico aún afectado por la reciente muerte de su compañero de trabajo y a pocos metros de donde fue hallado Abdelaziz. Hasta allí han regresado con el coche en el que iban esta madrugada, que ha sido analizado en un primer momento por los agentes y posteriormente trasladado en grúa para su inspección.

«Insistía que se quería bajar, tanto que se puso mal con nosotros y dio una patada a la ventanilla de la parte de atrás, la rompió y tuvimos que parar el coche y dejar que se marchara. Ya no le volvimos a ver con vida», explica, a la vez que busca el apoyo de otro compañero de la empresa que ha acudido al lugar para estar con él.

Recuerda que tanto él como su compañeros se quedaron estupefactos por la actitud de Abdelaziz y pensaron que lo mejor era regresar entonces a Toro, en torno a las 5:30 horas, porque poco después debían incorporarse al turno de trabajo y pasarían por allí a recogerlo. «Queríamos volver a por él al rato y antes de empezar a trabajar, pero nos dimos cuenta de que algo pasaba porque otros compañeros de trabajo empezaron a decir a la media hora o así por el móvil que la carretera estaba cortada, que no podían pasar porque habían atropellado a alguien», relata.

Precisamente en ese lapso de tiempo, el joven perdía la vida en el acto al ser atropellado cuando iba caminando por la carretera secundaria que una la localidad de San Román de Hornija con el municipio de Toro.

Tras recibir el aviso de un alertante, que pasó por la carretera y vio el cuerpo del joven tendido en el suelo, minutos antes de las seis de la mañana, varias patrullas de la Guardia Civil de Trafico se desplazaban desde Valladolid, también policía judicial, para tratar de esclarecer lo ocurrido, ya que no se descarta por el momento ninguna teoría que ha conducido finalmente a las causas de este atropello mortal. A pocos metros de la salida de la localidad, en el punto donde se encontraba el cuerpo, llegaron además sanitarios de Sacyl, un equipo médico de Tordesillas y una ambulancia de soporte vital básico, aunque debido a las graves lesiones -incompatibles con la vida- que presentaba Abdelaziz, solo pudieron confirmar su muerte.

La carretera ha permanecido cortada desde las seis de la madrugada hasta el mediodía y los agentes desviaban el tráfico por caminos agrícolas secundarios como alternativa para no interferir en las labores de investigación. Poco después de las doce de esta mañana, personal del servicio de conservación de carreteras de la Diputación de Valladolid llegaba al punto donde se ha producido el atropello para limpiar y despejar la vía.

Desde Murcia

No conocía a mucha gente por el poco tiempo que llevaba en Toro, apenas un mes y medio, pero Abdelaziz era «un chico normal y trabajador» según palabras de quienes le conocieron durante este breve periodo de tiempo y compartieron con él los momentos previos a su muerte.

Por el momento no se ha producido ninguna detención relacionada con este atropello mortal con fuga por parte del conductor.