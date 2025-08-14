La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»

«La verdad que nos hemos enterado de lo ocurrido hace poco y estamos todos consternados, no es para menos», decía Mercedes Motrel, alcaldesa de ... San Román, donde esta madrugada ha sido encontrado sin vida del joven Abdelaziz Daaifi, con signos de haber sufrido un violento atropello a la afueras de la localidad.

«No sabemos nada de lo que ha pasado y se ha decretado el secreto de sumario, pero no tenemos más información y no creo que sepamos nada más porque tiene que ser la Guardia Civil la que investigue lo que ha ocurrido», decía instantes después de hablar con una patrulla de agentes que se marchaba el municipio tras terminar su labor en San Román.

Este jueves, la localidad amanecía con una triste e impactante noticia, una persona que se desplazaba -poco antes de las seis de la madrugada- por la vía secundaria que une el pueblo con Toro alertaba a los servicios de emergencias de la presencia de un cuerpo tendido en el asfalto. «Solo sabemos que desde esta mañana lleva la carretera cortada y que no es de aquí, no le conocemos», añadía la alcaldesa para después dirigirse al Ayuntamiento.

Los vecinos, en corrillos a la salida del bar del pueblo, en las puertas de las viviendas intentando captar algo de fresco en una mañana con temperaturas superiores a los 30 grados al mediodía, no comentaban otra cosa. «Nos hemos quedado helados cuando lo hemos escuchado, no le conocemos pero dicen que trabajaba por aquí cerca. Está la Guardia Civil desviando el tráfico porque todavía están allí», coincidían poco antes de las once de la mañana tres mujeres a la salida de San Román.

Un pueblo «muy tranquilo», tal y como lo definía un matrimonio de jubilados, que estás a tan solo unas horas del comienzo oficial de sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora y San Roque y donde se ha vivido una mañana de lo más inusual, en la que los banderines que decoran las calles para dar colorido compartían espacio con varias patrullas de la Benemérita repartida por diversos puntos del pueblo.