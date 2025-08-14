El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Tres ganaderos desaparecidos en Boca de Huérgano, León
Plaza de toros de San Román de Hornija con patrullas de la Guardia Civil, en detalle, Mercedes Motrel.

La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»

La confusión inicial por el suceso y la tristeza posterior trastocaban la rutina de un tranquilo pueblo que comienza hoy sus fiestas patronales

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:27

«La verdad que nos hemos enterado de lo ocurrido hace poco y estamos todos consternados, no es para menos», decía Mercedes Motrel, alcaldesa de ... San Román, donde esta madrugada ha sido encontrado sin vida del joven Abdelaziz Daaifi, con signos de haber sufrido un violento atropello a la afueras de la localidad.

