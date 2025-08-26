El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vehículo de la UPR de la Policía Nacional en Valladolid. El Norte

Valladolid

Adelanta a más de 170 kilómetros por hora a la Policía y acaba detenido por no tener carné

Los agentes, que regresaban de prestar servicio en Ávila, persiguieron durante nueve kilómetros al conductor, que realizó maniobras peligrosas hasta que lograron que parara

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 12:23

La Policía Nacional detuvo el pasado domingo en la vía de comunicación interurbana Sur-se07 en Arroyo de la Encomienda, a la altura del punto kilométrico 130, a un hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico.

Una dotación de agentes de la UPR de Valladolid regresaba a la capital a bordo de un vehículo rotulado tras prestar servicio en Ávila, donde acudieron para reforzar el dispositivo especial de seguridad por el tiroteo mortal, cuando fueron sobrepasados a gran velocidad por un turismo con matrícula extranjera.

Los agentes procedieron a ponerse detrás del coche en cuestión y, activando el puente luminoso y los acústicos del vehículo policial, ordenaron al conductor que se parase. Lejos de hacer caso, aceleró aún más la marcha, llegando a circular a más de 170 kilómetros por hora. Durante un trayecto, de unos nueve kilómetros aproximadamente, los policias persiguieron al turismo hasta que finalmente consiguieron que se parara. Durante ese trayecto, el conductor realizó maniobras que pusieron en peligro la seguridad de los vehículos que circulaban en la vía.

Cuando los agentes identificaron a los ocupantes, estos se mostraron con actitud jocosa hacia los actuantes. El conductor, durante algo más de 15 minutos, estuvo según él intentando acceder a su permiso de conducir en formato digital, para finalmente reconocer que carecía de permiso tanto nacional como extranjero.

Otro ocupante se hizo cargo

Dado que el conductor carecía de permiso de conducir y manifestaba que estaba cruzando España para dirigirse a trabajar y residir a Bélgica, y no daba ninguna fianza de que se fuese a personar a requerimiento de la autoridad judicial, los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico, siendo trasladado a dependencias policiales.

Uno de los ocupantes del turismo, que si exhibió un permiso de conducir digital válido, se hizo cargo de la conducción del mismo, abandonando el lugar. El hombre ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.

