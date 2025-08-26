Un incendio en una cuneta junto a la avenida de Burgos moviliza a los Bomberos

Los Bomberos sofocan el incendio en una cuneta en la carretera de Burgos, este lunes por la noche.

Un incendio de maleza en una cuneta junto a la carretera de Burgos movilizó este lunes por la noche a los Bomberos de Valladolid. El fuego se desató, por causas que se investigan, sobre las 22:25 horas a la altura del número 118.

Hasta el lugar de desplazó una dotación del Servicio Municipal de Extinción de Incendios, cuya rápida actuación fue fundamental para evitar que las llamas se propagaran hasta las empresas próximas que se encuentran en la zona. No hubo que lamentar heridos ni daños materiales en vehículos o instalaciones cercanas.

