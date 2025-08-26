Un incendio en una cuneta junto a la avenida de Burgos moviliza a los Bomberos

ValladolidUn incendio en una cuneta junto a la avenida de Burgos moviliza a los Bomberos
El fuego, que se registró sobre las diez y media de la noche, se saldó sin heridos ni daños en las empresas cercanas
Valladolid
Martes, 26 de agosto 2025, 08:52
Un incendio de maleza en una cuneta junto a la carretera de Burgos movilizó este lunes por la noche a los Bomberos de Valladolid. El fuego se desató, por causas que se investigan, sobre las 22:25 horas a la altura del número 118.
Hasta el lugar de desplazó una dotación del Servicio Municipal de Extinción de Incendios, cuya rápida actuación fue fundamental para evitar que las llamas se propagaran hasta las empresas próximas que se encuentran en la zona. No hubo que lamentar heridos ni daños materiales en vehículos o instalaciones cercanas.
