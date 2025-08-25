Desvalijan el bar de las piscinas de Fombellida y se llevan todos los dispositivos electrónicos

Jorge Gómez Villanueva, concesionario de la piscina pública de Fombellida, reconoce que ha tenido durante todo el verano varias «chiquilladas» en forma de accesos a ... sus negocios para «llevarse cuatro gominolas o hacerse una pizza». Pero lo de la madrugada de este domingo es la gota que ha colmado el vaso después de que esa mañana se encontrara su bar asaltado y sin ningún dispositivo electrónico en el interior. «Se han llevado todo y han generado destrozos, además de hacerse y comerse otra pizza», apunta contrariado este empresario minutos antes de poner la denuncia en dependencias de la Guardia Civil.

Porque este 24 de agosto, Gómez, que gestiona más establecimientos en piscinas durante estos meses de verano, desglosa todos los elementos sustraídos como varias planchas, la freidora, el horno, el equipo de sonido... «Todo ello valorado en más de 2.000 euros. Además hay que añadir que han bebido cerveza y que han generado destrozos al romper los platos», continúa.

A pesar de todo, este contratiempo delictivo no va a impedir que Gómez abra con normalidad lo que resta de verano. «Como tengo más bares en más piscinas, esto me ha permitido traer el género de otros negocios. Al igual que los electrodomésticos. Ahora son las fiestas del municipio y no podemos cerrar el bar, sobre todo para la ciudadanía», concluye.

Piden más seguridad

Por su parte, el alcalde del municipio, Víctor David Alonso Monge, ha lamentado un nuevo incidente en su localidad. Enumera varios en estos meses como el ocurrido en las bodegas, así como en otros puntos de la localidad con asaltos a propiedades privadas. Por ese motivo ya se ha dirigido a la Subdelegación del Gobierno para solicitar más presencia de la Guardia Civil en estos territorios. «La provincia es muy extensa y hay pocos agentes», remarca el regidor en bsuca de más seguridad.