Estado en el que se han encontrado el bar de las piscinas de Fombellida tras el asalto. El Norte

Valladolid

Desvalijan el bar de las piscinas de Fombellida y se llevan todos los dispositivos electrónicos

El gerente cuantifica en más de 2.000 euros todo lo robado a la espera de dar con los autores

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:28

Jorge Gómez Villanueva, concesionario de la piscina pública de Fombellida, reconoce que ha tenido durante todo el verano varias «chiquilladas» en forma de accesos a ... sus negocios para «llevarse cuatro gominolas o hacerse una pizza». Pero lo de la madrugada de este domingo es la gota que ha colmado el vaso después de que esa mañana se encontrara su bar asaltado y sin ningún dispositivo electrónico en el interior. «Se han llevado todo y han generado destrozos, además de hacerse y comerse otra pizza», apunta contrariado este empresario minutos antes de poner la denuncia en dependencias de la Guardia Civil.

