Estado en el que quedó la peluquería Galindo de la avenida de Segovia tras el robo. En el círculo, uno de los sillones rajados. El Norte

Valladolid

Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias

Al menos dos personas fuerzan la puerta del local de Galindo Peluqueros de la avenida de Segovia para llevarse dinero, objetos..., además de rajar todos los sillones

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 19:24

«Solo en planchas ya serán unos 4.000 euros», se lamenta Víctor Galindo, propietario de las peluquerías Galindo, sobre el robo con fuerza que ... ha sufrido en la madrugada de este martes en su local de la avenida de Segovia, en el barrio de Delicias. Lo calcula a ojo de buen cubero porque hasta este miércoles no podrá desglosar con exactitud todo lo sustraído. Eso sí, estima que del acto delictivo que ha sufrido en primera persona rondará los «12.000 euros».

