Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias

«Solo en planchas ya serán unos 4.000 euros», se lamenta Víctor Galindo, propietario de las peluquerías Galindo, sobre el robo con fuerza que ... ha sufrido en la madrugada de este martes en su local de la avenida de Segovia, en el barrio de Delicias. Lo calcula a ojo de buen cubero porque hasta este miércoles no podrá desglosar con exactitud todo lo sustraído. Eso sí, estima que del acto delictivo que ha sufrido en primera persona rondará los «12.000 euros».

Porque en una primera valoración, el asalto a su negocio ha conllevado también el destrozo del local. «Han venido a hacer el mal», agrega tras encontrarse esta mañana los sillones totalmente rajados. Una realidad que agrava el robo más allá de lo económico.

Los sospechosos forzaron el bombín de la cerradura y accedieron al interior. A partir de ahí empezaron a robar a la par que rompían las cosas. Entre los productos sustraídos se encuentra todo aquel que se hallaba dentro. Robaron sin discreción. «Se han llevado muchos productos como mascarillas, champús... y mucho material como las planchas, las maquinillas de cortar, los secadores...», enumera Galindo antes de poner rumbo a la comisaría para poner la denuncia.

Hasta la recaudación

A ese desvalijamiento del local se ha sumado también el dinero que se encontraba en la caja registradora. «Entre el material y el dinero, el destrozo será de unos 12.000 euros», calcula el propietario de varias peluquerías en Valladolid.

Tras el susto inicial, la Policía Científica se ha acercado hasta el lugar del robo para iniciar una investigación que de momento deja la conclusión de que al menos dos personas fueron las que accedieron al interior. Todo ello al hallar al menos cuatro huellas de guantes.