Dos detenidos en Valladolid por robar en supermercados: uno agredió a la empleada que le persiguió Los empleados retuvieron hasta la llegada de la Policía al otro ladrón, que intentó zafarse sin éxito

El Norte Valladolid Martes, 26 de agosto 2025, 17:33

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron el pasado 23 y 24 de agosto a dos hombres como presuntos autores de sendos delitos de robo con violencia cometidos en varios supermercados de la capital, tras ser sorprendidos por los empleados de los respectivos establecimientos comerciales, según informan fuentes policiales recogidas por Ical.

En el primero de los casos, el hombre, que cometió el robo el día 23 de agosto, no llegó a abandonar el establecimiento puesto que fue retenido por varios de los empleados hasta la llegada de los agentes. Pese a que intentó zafarse a la fuerza de sus captores, no pudo escapar.

En el lugar, los agentes de Policía Nacional se entrevistaron con los requirentes e identificaron al hombre, por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia y a su posterior traslado a dependencias para custodia policial.

El otro hombre, que fue detenido el día 24 de agosto, sí llegó a escapar del establecimiento del que se llevaba artículos sin pagar, siendo perseguido por dos empleados. Se da la circunstancia de que el hombre, al ver que iba a ser alcanzado por una empleada, esperó agazapado tras la esquina de una calle. En el momento en que la mujer sobrepasó el punto en el que se encontraba, el caco le propinó un fuerte empujón tirándola al suelo, por lo que la empleada recibió un fuerte dolor en la zona lumbar.

En esos momentos, una dotación de Policía Nacional uniformada que había sido comisionada por la sala 091 alcanzó al hombre y lo retuvo tras las indicaciones de varios trabajadores y testigos. Tras recabar información de lo ocurrido, los policías detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, y lo trasladaron a las dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en la mañana del día 25 de agosto, que ha decretado su libertad.