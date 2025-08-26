El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de la Policía Nacional en una foto de archivo. Carlos Espeso

Dos detenidos en Valladolid por robar en supermercados: uno agredió a la empleada que le persiguió

Los empleados retuvieron hasta la llegada de la Policía al otro ladrón, que intentó zafarse sin éxito

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 17:33

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron el pasado 23 y 24 de agosto a dos hombres como presuntos autores de sendos delitos de robo con violencia cometidos en varios supermercados de la capital, tras ser sorprendidos por los empleados de los respectivos establecimientos comerciales, según informan fuentes policiales recogidas por Ical.

En el primero de los casos, el hombre, que cometió el robo el día 23 de agosto, no llegó a abandonar el establecimiento puesto que fue retenido por varios de los empleados hasta la llegada de los agentes. Pese a que intentó zafarse a la fuerza de sus captores, no pudo escapar.

En el lugar, los agentes de Policía Nacional se entrevistaron con los requirentes e identificaron al hombre, por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia y a su posterior traslado a dependencias para custodia policial.

Noticias relacionadas

Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio

Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio

Detenido por robar en el interior de dos vehículos estacionados en Medina del Campo

Detenido por robar en el interior de dos vehículos estacionados en Medina del Campo

Detenido por forzar la cerradura y robar herramientas del interior de una furgoneta

Detenido por forzar la cerradura y robar herramientas del interior de una furgoneta

Detenidos tres jóvenes por asaltar a ancianos a punta de cuchillo y robarles los bolsos

Detenidos tres jóvenes por asaltar a ancianos a punta de cuchillo y robarles los bolsos

Arrestada por robar joyas a personas mayores mediante el 'hurto amoroso' en Valladolid

Arrestada por robar joyas a personas mayores mediante el 'hurto amoroso' en Valladolid

Detenidos dos reincidentes en Valladolid por robar prendas de ropa valoradas en 400 euros

Detenidos dos reincidentes en Valladolid por robar prendas de ropa valoradas en 400 euros

El otro hombre, que fue detenido el día 24 de agosto, sí llegó a escapar del establecimiento del que se llevaba artículos sin pagar, siendo perseguido por dos empleados. Se da la circunstancia de que el hombre, al ver que iba a ser alcanzado por una empleada, esperó agazapado tras la esquina de una calle. En el momento en que la mujer sobrepasó el punto en el que se encontraba, el caco le propinó un fuerte empujón tirándola al suelo, por lo que la empleada recibió un fuerte dolor en la zona lumbar.

En esos momentos, una dotación de Policía Nacional uniformada que había sido comisionada por la sala 091 alcanzó al hombre y lo retuvo tras las indicaciones de varios trabajadores y testigos. Tras recabar información de lo ocurrido, los policías detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, y lo trasladaron a las dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en la mañana del día 25 de agosto, que ha decretado su libertad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cancelado el concierto de Camela en Laguna de Duero
  2. 2 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio
  3. 3 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  4. 4

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  5. 5

    Desvalijan el bar de las piscinas de Fombellida y se llevan todos los dispositivos electrónicos
  6. 6 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  9. 9

    El vecino que devolvió 1.500 euros que se encontró en unas fiestas: «Lo que no es tuyo, no es tuyo»
  10. 10

    Un fin de semana marcado por la violencia de género en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos detenidos en Valladolid por robar en supermercados: uno agredió a la empleada que le persiguió

Dos detenidos en Valladolid por robar en supermercados: uno agredió a la empleada que le persiguió