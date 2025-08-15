El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente de la Policía Nacional, en una comisaría de Valladolid en una foto de archivo. El Norte

Detenidos dos reincidentes en Valladolid por robar prendas de ropa valoradas en 400 euros

Los presuntos responsables, un hombre y una mujer, fueron detenidos el día anterior por sustraer colonias en otro establecimiento

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:25

La Policía Nacional de Valladolid detuvo en la mañana de ayer a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de hurto que fue cometido el pasado sábado, cuando se llevaron de un establecimiento de un centro comercial un total de 16 prendas por un valor superior a 420 euros.

Según informaron hoy fuentes policiales mediante un comunicado remitido a Ical, los hechos ocurrieron hacia las 18:20 horas, según denunció el gerente del local en Comisaría. El responsable del comercio detectó la desaparición de varias prendas de vestir, valoradas en un total de 426,84 euros, tras observar etiquetas escondidas en distintos puntos del local.

Los agentes de Policía Nacional especializados en este tipo de delitos iniciaron una investigación para poder determinar la autoría del hurto, logrando identificar a los presuntos responsables, un varón y una mujer que retiraban las etiquetas de las prendas y las escondían entre sus ropas. El gerente facilitó a los agentes el ticket de compra que acredita el valor de las 16 prendas sustraídas, todas ellas pertenecientes al inventario textil del establecimiento.

Noticias relacionadas

Arrestadas dos personas por cuatro robos con fuerza y siete hurtos en explotaciones agrícolas de Valladolid

Arrestadas dos personas por cuatro robos con fuerza y siete hurtos en explotaciones agrícolas de Valladolid

Cuatro meses sin pistas sobre el extraño robo en una iglesia de Peñafiel: «Fueron a hacer daño»

Cuatro meses sin pistas sobre el extraño robo en una iglesia de Peñafiel: «Fueron a hacer daño»

Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos

Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos

Un detenido en Valladolid por llevarse sin pagar un carro lleno de embutido valorado en 405 euros

Un detenido en Valladolid por llevarse sin pagar un carro lleno de embutido valorado en 405 euros

Noche de robos a personas sin hogar en Valladolid para llevarse 95 céntimos

Noche de robos a personas sin hogar en Valladolid para llevarse 95 céntimos

Investigado un matrimonio por robar hortalizas en una finca de Villamuriel

Investigado un matrimonio por robar hortalizas en una finca de Villamuriel

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a los implicados ayer como presuntos autores de un delito de hurto. Además, comprobaron que las dos personas detenidas habían sido arrestadas el día anterior por el hurto de colonias valoradas en más de 900 euros. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad a la espera de juicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  2. 2

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  3. 3

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  4. 4

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  5. 5 Parte del primer y del segundo premio de Lotería Nacional caen en Valladolid
  6. 6

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  7. 7

    La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»
  8. 8 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  9. 9

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  10. 10

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenidos dos reincidentes en Valladolid por robar prendas de ropa valoradas en 400 euros

Detenidos dos reincidentes en Valladolid por robar prendas de ropa valoradas en 400 euros