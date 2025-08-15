Detenidos dos reincidentes en Valladolid por robar prendas de ropa valoradas en 400 euros Los presuntos responsables, un hombre y una mujer, fueron detenidos el día anterior por sustraer colonias en otro establecimiento

Un agente de la Policía Nacional, en una comisaría de Valladolid en una foto de archivo.

El Norte Valladolid Viernes, 15 de agosto 2025, 19:25

La Policía Nacional de Valladolid detuvo en la mañana de ayer a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de hurto que fue cometido el pasado sábado, cuando se llevaron de un establecimiento de un centro comercial un total de 16 prendas por un valor superior a 420 euros.

Según informaron hoy fuentes policiales mediante un comunicado remitido a Ical, los hechos ocurrieron hacia las 18:20 horas, según denunció el gerente del local en Comisaría. El responsable del comercio detectó la desaparición de varias prendas de vestir, valoradas en un total de 426,84 euros, tras observar etiquetas escondidas en distintos puntos del local.

Los agentes de Policía Nacional especializados en este tipo de delitos iniciaron una investigación para poder determinar la autoría del hurto, logrando identificar a los presuntos responsables, un varón y una mujer que retiraban las etiquetas de las prendas y las escondían entre sus ropas. El gerente facilitó a los agentes el ticket de compra que acredita el valor de las 16 prendas sustraídas, todas ellas pertenecientes al inventario textil del establecimiento.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a los implicados ayer como presuntos autores de un delito de hurto. Además, comprobaron que las dos personas detenidas habían sido arrestadas el día anterior por el hurto de colonias valoradas en más de 900 euros. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad a la espera de juicio.