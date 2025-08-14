El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
Una patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivo. El Norte

Detenidas dos personas por cuatro robos con fuerza y siete hurtos en explotaciones agrícolas de Valladolid

Durante la operación se recuperaron efectos valorados en unos 3.200 euros

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:33

La Guardia Civil de Valladolid detuvo a dos personas, vecinas de Cabezón, como presuntos autores de diversos delitos contra el patrimonio en explotaciones agrícolas de la zona. A los detenidos se les atribuye la autoría de cuatro robos con fuerza y siete hurtos agravados, cometidos entre mayo y julio del presente año.

La investigación en el marco de la operación «Telaro», se inició tras la denuncia de la sustracción de cruces de riego en una finca del municipio. Tras inspecciones en centros de reciclaje, los agentes de la Guardia Civil, localizaron parte del material robado, marcado por su propietario para facilitar su identificación. Este hallazgo permitió abrir una línea de investigación que condujo a los presuntos autores, ya conocidos por sus antecedentes en delitos similares, informa Ical.

El modus operandi del grupo consistía en actuar durante la noche, aprovechando su conocimiento del terreno para evitar ser detectados. Sustraían materiales como gasóleo, baterías, cable de cobre y componentes de riego, que posteriormente escondían durante semanas antes de venderlos en chatarrerías. Esta estrategia dificultaba la recuperación de los efectos y la identificación de los autores.

Durante la operación, se recuperaron efectos valorados en unos 3.200 euros, que fueron devueltos a sus legítimos propietarios. Los detenidos quedaron en libertad tras prestar declaración ante la autoridad judicial.

La Guardia Civil destaca que este tipo de delitos genera un grave perjuicio económico y operativo para los agricultores, afectando directamente a la producción y seguridad de las explotaciones rurales. La investigación continúa abierta para esclarecer otros posibles hechos relacionados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»
  2. 2

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar
  3. 3 Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor
  4. 4

    Más cachés para los conciertos de las fiestas de Valladolid: esto cobrarán Dani Fernández, Beret y Vanesa Martín
  5. 5 Abel Ramos, alma del motoclub de La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  6. 6 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  7. 7

    El Gobierno sale al contraataque por los incendios y Puente se reafirma: «No voy a dar un paso atrás»
  8. 8 Dos detenidos en Valladolid por intentar agredir a los policías que pretendían identificarlos
  9. 9

    Reforzarán la atención en San Benito para evitar atascos en la recogida del recibo de basuras
  10. 10 Los mapas del fuego en Castilla y León: 55 incendios y 20.000 hectáreas quemadas en lo que va de año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenidas dos personas por cuatro robos con fuerza y siete hurtos en explotaciones agrícolas de Valladolid

Detenidas dos personas por cuatro robos con fuerza y siete hurtos en explotaciones agrícolas de Valladolid