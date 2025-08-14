Cuatro meses sin pistas sobre el misterioso robo en una iglesia de Peñafiel: «Fueron a hacer daño»

«La iglesia suele estar siempre abierta al público, con lo que el ladrón o ladrones, porque tampoco sabemos cuántos fueron exactamente, se subieron a ... las carrozas y robaron pasos de Semana Santa del Vía Crucis». Así explica Fernando -prefiere no facilitar su apellido-, uno de los pasionistas de la iglesia de San Pablo en Peñafiel, el hurto acontecido en su convento «hará unos tres o cuatro meses», que terminó con la sustracción de «concretamente dos estaciones» del Vía Crucis que utilizan anualmente para la celebración de su Semana Santa.

Hasta ahora no hay pistas, e incluso se desconoce el día exacto en que se produjo el robo, que sigue siendo un misterio para los eclesiásticos de la iglesia conventual. También lo es para la Guardia Civil, que recibió la denuncia en cuanto los religiosos de San Pablo fueron conscientes de la falta de material pasionista. La investigación, por el momento, no ha arrojado ningún resultado, ni positivo ni negativo. Ni siquiera una pequeña hipótesis. «No hay nada. Absolutamente nada. Sin rastro alguno», lamenta Fernando, todavía profundamente dolido, a la par que visiblemente enfadado, por lo sucedido. Tampoco hay ningún indicio sobre el número de culpables, las características físicas o la edad.

Sensación «de vacío»

Según explica el representante de los pasionistas, no les preocupa tanto el daño económico causado, sino más bien el «lado sentimental», ya que «no se han llevado objetos extremadamente valiosos» ni causado pérdidas que no puedan solventarse. «Yo personalmente sigo sin entenderlo. No hay dinero aquí, no se han hecho ricos con esto. La única razón que se me pasa por la cabeza, si me pongo a pensar mal, es que directamente fueron a hacer daño», relata frustrado. «Seguimos sintiendo una enorme sensación de vacío, tres o cuatro meses después de que se produjera el robo. El dolor es el que cualquiera puede imaginarse. Es, simple y llanamente, un sinsentido».

Fernando no tiene depositadas demasiadas esperanzas en que la investigación, en manos de la Guardia Civil, arroje algún resultado, y da «por perdidas» las dos estaciones del Vía Crucis robadas entre los meses de abril y mayo.