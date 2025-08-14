El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de la fachada de la iglesia conventual de San Pablo en que se produjo el robo. El Norte

Valladolid

Cuatro meses sin pistas sobre el misterioso robo en una iglesia de Peñafiel: «Fueron a hacer daño»

Los eclesiásticos del convento de San Pablo denunciaron ante la Guardia Civil la sustracción de dos estaciones del Vía Crucis

Raúl R. Méndez

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:31

«La iglesia suele estar siempre abierta al público, con lo que el ladrón o ladrones, porque tampoco sabemos cuántos fueron exactamente, se subieron a ... las carrozas y robaron pasos de Semana Santa del Vía Crucis». Así explica Fernando -prefiere no facilitar su apellido-, uno de los pasionistas de la iglesia de San Pablo en Peñafiel, el hurto acontecido en su convento «hará unos tres o cuatro meses», que terminó con la sustracción de «concretamente dos estaciones» del Vía Crucis que utilizan anualmente para la celebración de su Semana Santa.

