Un asunto incluido «de tapadillo, sin avisar», altera el pleno de Peñafiel

El pleno de marzo del Ayuntamiento de Peñafiel se ha visto alterado por la inclusión «de tapadillo, sin avisar», según el concejal del PSOE Elías ... Arranz, del expediente sobre las obras de restauración del convento de San Pablo. El malestar con el modo en que lo ha tramitado el equipo de Gobierno llevó a los ediles socialistas a abandonar la sesión.

El exalcalde del PSOE critica que ese punto «lo metieron en el orden del día sin haber pasado por comisión» y «sin ni siquiera poner que era urgente», pese a que se trata de «una subvención de 800.000 euros que viene de Europa». «Es mucho dinero y además tenemos que firmar un documento todos los concejales de que no tenemos ninguna incompatibilidad personal», afea.

«Nos parece muy grave que no respeten las normas de la democracia», prosigue Arranz, que alerta de que «se puede perder una subvención de 800.000 euros porque esta gente se salta las normas a la torera». Por eso han solicitado «un informe jurídico del secretario a ver si eso está bien hecho o no, y si dice que no, habrá que anular la decisión que se ha tomado».

«Todo es legal»

El alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, del PP, defiende por su parte que ese punto tenía «los informes jurídicos tanto del secretario como de la Intervención, fue objeto del pleno y se aprobó», por lo que considera que «no es necesario» llevar a cabo ningún estudio más.

El regidor remarca que «todo es legal, como siempre se ha hecho en el Ayuntamiento de Peñafiel», y que «en ningún caso el informe del secretario ni el del interventor dicen que tenga que pasar por comisión». Junto a esto, recuerda que es «una obra muy importante» para el municipio que está financiada con fondos de la UE.