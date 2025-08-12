Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos

La Guardia Civil de Valladolid investiga a una persona como presunto autora de un robo con fuerza después de hacer un butrón en la bodega ... de su vivienda en Alaejos y acceder a la de su vecino para apropiarse de aceite y vino. Los hechos, según los denunciantes, sucedieron entre la tarde del día 2 y la mañana del 4 de agosto, cuando se sustrajeron varias garrafas de cinco litros de aceite virgen extra y botellas de vino de distintas variedades de la bodega que utilizan como despensa.

Durante la inspección, los agentes descubrieron un agujero tipo butrón de unos 70 centímetros de diámetro que conectaba con la bodega de la vivienda contigua, siendo éste el único acceso posible para los autores del robo, ya que no se detectaron signos de haber forzado la entrada principal.

La Guardia Civil completó también una inspección ocular y observó escombros recientes en la zona. Además, la víctima mostró una botella idéntica a las sustraídas, procedente de Jaén, no disponible en supermercados locales, lo que facilitó su identificación.

Desde hace diez días

Tras contactar con los moradores de la vivienda colindante, quienes residían allí desde hacía diez días, se les autorizó el acceso a su bodega. En su interior, los agentes hallaron dos objetos contundentes con marcas de impacto, presumiblemente utilizados para perforar la pared. Además, se localizaron garrafas de aceite y botellas de vino con restos de tierra similares a los de la bodega afectada.

Ante los indicios, se procedió a la incautación de los productos, posteriormente reconocidos por la denunciante como los sustraídos. Los moradores entregaron voluntariamente otras tres garrafas idénticas.

Por todo lo expuesto, y tras contrastar con el propietario de la vivienda las fechas de residencia de los actuales inquilinos, así como los indicios hallados en ambas bodegas, se ha procedido a la investigación del inquilino como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas.