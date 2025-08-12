El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo 5.000 personas evacuadas hasta ahora en León por el incendio de Molezuelas de la Caballeda
Imagen de Alaejos. Rodrigo Jiménez
Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos

El sospechoso del robo, que entregó alguna garrafa sustraída de forma voluntaria a la Guardia Civil, acababa de mudarse a su nueva residencia

E. N.

E. N.

Martes, 12 de agosto 2025, 19:07

La Guardia Civil de Valladolid investiga a una persona como presunto autora de un robo con fuerza después de hacer un butrón en la bodega ... de su vivienda en Alaejos y acceder a la de su vecino para apropiarse de aceite y vino. Los hechos, según los denunciantes, sucedieron entre la tarde del día 2 y la mañana del 4 de agosto, cuando se sustrajeron varias garrafas de cinco litros de aceite virgen extra y botellas de vino de distintas variedades de la bodega que utilizan como despensa.

