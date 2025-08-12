El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Valladolid

Detenido por ocasionar un incendio de cereal tras quemar una furgoneta robada

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 10:17

La Guardia Civil ha detenido a una persona acusada de dos presuntos delitos de daños y dos de hurto en Medina de Rioseco tras robar una furgoneta de una nave agrícola que apareció posteriormente calcinada.

Las investigaciones tuvieron su origen tras la interposición de una denuncia por la víctima del delito, que comunicó la sustracción de una furgoneta de su propiedad, así como la herramienta que se encontraba en su interior, de la nave agrícola que posee en Medina de Rioseco. Posteriormente el vehículo se halló quemado en otro pueblo de Tierra de Campos, propagándose el incendio a una tierra agrícola próxima, que calcinó tres hectáreas y media de cereale.

La Guardia Civil inició la Operación Copidori y, dentro de la fase de investigación, los agentes identificaron al presunto autor del hurto de la furgoneta y la herramienta, siendo este mismo el que presuntamente incendió el vehículo y una tierra agrícola adyacente.

Una vez finalizada la investigación se detuvo a una persona como supuesto autor de dos delitos de daños y dos delitos de hurto.

