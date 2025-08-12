El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Equipos de rescate de los bomberos en una imagen de archivo. R. Jiménez
Valladolid

Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga

Los hechos ocurrieron a las 21:20 horas del lunes en la zona de la Rosaleda, junto al Puente de Poniente

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 09:13

Un hombre de 75 años murió en la noche de este lunes tras ser rescatado del río Pisuerga por varios efectivos del servicio de bomberos de Valladolid en la zona de la Rosaleda, junto al Puente de Poniente.

Los hechos ocurrieron a las 21:20 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió varias llamadas alertando de la presencia de un hombre dentro del agua, motivo por el cual se desplazaron bomberos, agentes de la policía local y del Cuerpo Nacional y personal de Sacyl, para rescatar al hombre.

Una vez allí, un equipo de ocho bomberos intentó llegar lo antes posible al hombre que se encontraba inmóvil en la superficie en medio del río en la zona de la Rosaleda, cuando finalmente llegaron hasta él, los bomberos de la embarcación le realizaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar, unas maniobras que continuaron los sanitarios de Sacyl que esperaban en la orilla. Lamentablemente, y pese a los esfuerzos por reanimar al hombre, no pudieron hacer nada por salvar su vida y finalmente falleció ahogado.

Todo indica que el varón se metió en el río momentos antes en la zona del embarcadero de la Leyenda del Pisuerga, ya que allí los agentes de Policía Local y Nacional encontraron sus pertenencias.

