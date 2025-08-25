Detenido por robar en el interior de dos vehículos estacionados en Medina del Campo

El Norte Valladolid Lunes, 25 de agosto 2025, 18:37 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la madrugada de ayer en Medina del Campo a un hombre como presunto autor de un delito de robo en el interior de dos vehículos estacionados en la vía pública, quien sustrajo diversos objetos del interior de los turismos. Además, sobre el citado pesaba una orden de búsqueda, detención y personación interesada por el Juzgado de lo Penal 17 de Madrid, según fuentes policiales consultadas por Ical.

La intervención comenzó cuando una patrulla fue requerida por un ciudadano a la altura de la calle Maldonado, donde manifestó a los agentes que seguía a un varón que había sido visto forzando el portón del maletero de su vehículo para así poder acceder a la parte delantera y revolver la guantera. Con la descripción detallada que facilitó la víctima, los agentes localizaron al presunto autor a la altura de la calle Simón Ruiz, donde fue interceptado por los actuantes.

En el cacheo preventivo que se le practicó por motivos de seguridad, le fueron intervenidos numerosos objetos que reconoció de su propiedad la víctima del robo. Igualmente, se le intervinieron varios útiles empleados habitualmente para forzar vehículos. Cuando los agentes comprobaron la identidad del hombre, a través de la sala CIMACC 091, les indicaron que sobre este individuo pesaba una orden de búsqueda, detención y personación interesada por el Juzgado de lo Penal 17 de Madrid.

Los policías realizaron una batida en la zona localizando un segundo vehículo abierto y con el interior revuelto, y tras ponerse en contacto con el propietario, este manifestó su intención de interponer denuncia en las dependencias de Policía Nacional de Medina del Campo.

Por todo ello, los policías procedieron a la detención de este varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo y una reclamación judicial, siendo trasladado a calabozos para su custodia. El propietario del segundo vehículo forzado reconoció varios de los objetos intervenidos, por lo que los investigadores concretaron la imputación como presunto autor en este segundo robo en interior de vehículo. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que terminó decretando su libertad.