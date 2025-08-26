El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega

ValladolidEl único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
Su intención de salir cuanto antes del hospital aceleró su detención y ahora ya se encuentra en la prisión de Segovia investigado por un delito de homicidio
Valladolid
Martes, 26 de agosto 2025, 15:17
No estaba prevista su detención hasta que recibiera el alta y esta llegó antes de lo esperado. En contra de lo que recomendaban los médicos ... del Río Hortega, el joven de 19 años, uno de los involucrados en el tiroteo mortal de Ávila del pasado jueves, solicitó abandonar el complejo hospitalario vallisoletano por su cuenta y riesgo. Ese hecho aceleró su detención este domingo y pasó de estar custodiado por la Policía Nacional a arrestado por un delito de homicidio.
Todo ello en relación al enfrentamiento entre dos familias en Ávila en el que falleció un hombre de 51 años tras sufrir varias heridas de bala y que dejó tres heridos, dos de ellos de gravedad.
Tras ser arrestado, este joven pasó del Río Hortega a las dependencias de la Policía Nacional del barrio de Delicias para acto seguido ser trasladado hasta Ávila por los propios agentes. Finalmente, este lunes ha pasado a disposición judicial, donde se ha decretado el ingreso en la prisión de Segovia al estar investigado por un delito de homicidio.
Por su parte, el padre del joven, de 38 años, sigue en estado muy grave en el Hospital Clínico por heridas de arma blanca, producidas durante la pelea multitudinaria entre las dos familias y que derivaron en una parada cardiorrespiratoria de unos 15 minutos.
Precisamente, el traslado de los dos heridos a Valladolid obligó a movilizar a varios efectivos de la Policía Nacional para custodiar a los dos heridos, agresores y agredidos por partes iguales. Un operativo que se empieza ya a rebajar después del alta hospitalaria del joven, pero que continúa presente por el estado de salud del padre en el Clínico.
Represalias
El objetivo principal de esa custodia es evitar posibles represalias entre las dos partes implicadas, lo que ha obligado a que la Policía también se despliegue en el barrio abulense donde se desarrollaron los hechos el pasado jueves.
Asimismo, la investigación sigue abierta y aunque la misma se ha centrado en cuatro implicados (incluido el hijo del fallecido, ingresado en el hospital de Ávila por heridas de arma de fuego), no se descarta que hayan participado más personas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.