El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega

No estaba prevista su detención hasta que recibiera el alta y esta llegó antes de lo esperado. En contra de lo que recomendaban los médicos ... del Río Hortega, el joven de 19 años, uno de los involucrados en el tiroteo mortal de Ávila del pasado jueves, solicitó abandonar el complejo hospitalario vallisoletano por su cuenta y riesgo. Ese hecho aceleró su detención este domingo y pasó de estar custodiado por la Policía Nacional a arrestado por un delito de homicidio.

Todo ello en relación al enfrentamiento entre dos familias en Ávila en el que falleció un hombre de 51 años tras sufrir varias heridas de bala y que dejó tres heridos, dos de ellos de gravedad.

Tras ser arrestado, este joven pasó del Río Hortega a las dependencias de la Policía Nacional del barrio de Delicias para acto seguido ser trasladado hasta Ávila por los propios agentes. Finalmente, este lunes ha pasado a disposición judicial, donde se ha decretado el ingreso en la prisión de Segovia al estar investigado por un delito de homicidio.

Por su parte, el padre del joven, de 38 años, sigue en estado muy grave en el Hospital Clínico por heridas de arma blanca, producidas durante la pelea multitudinaria entre las dos familias y que derivaron en una parada cardiorrespiratoria de unos 15 minutos.

Precisamente, el traslado de los dos heridos a Valladolid obligó a movilizar a varios efectivos de la Policía Nacional para custodiar a los dos heridos, agresores y agredidos por partes iguales. Un operativo que se empieza ya a rebajar después del alta hospitalaria del joven, pero que continúa presente por el estado de salud del padre en el Clínico.

Represalias

El objetivo principal de esa custodia es evitar posibles represalias entre las dos partes implicadas, lo que ha obligado a que la Policía también se despliegue en el barrio abulense donde se desarrollaron los hechos el pasado jueves.

Asimismo, la investigación sigue abierta y aunque la misma se ha centrado en cuatro implicados (incluido el hijo del fallecido, ingresado en el hospital de Ávila por heridas de arma de fuego), no se descarta que hayan participado más personas.