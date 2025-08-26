El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Refuerzo policial en Ávila tras desencadenarse el tiroteo mortal del pasado jueves. El Norte

Valladolid

El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega

Su intención de salir cuanto antes del hospital aceleró su detención y ahora ya se encuentra en la prisión de Segovia investigado por un delito de homicidio

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 15:17

No estaba prevista su detención hasta que recibiera el alta y esta llegó antes de lo esperado. En contra de lo que recomendaban los médicos ... del Río Hortega, el joven de 19 años, uno de los involucrados en el tiroteo mortal de Ávila del pasado jueves, solicitó abandonar el complejo hospitalario vallisoletano por su cuenta y riesgo. Ese hecho aceleró su detención este domingo y pasó de estar custodiado por la Policía Nacional a arrestado por un delito de homicidio.

