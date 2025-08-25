A prisión el joven de 19 años detenido tras el tiroteo mortal de Ávila Las otras dos personas involucradas en la reyerta, el padre del arrestado y el hijo del fallecido, permanecen ingresadas en estado crítico

E. N. Lunes, 25 de agosto 2025, 15:05 Comenta Compartir

El juzgado de Ávila ha decretado este lunes el ingreso en prisión del joven de 19 años que fue detenido cuando permanecía ingresado en el Hospital Río Hortega de Valladolid tras su implicación en el tiroteo mortal del pasado jueves en la capital abulense. Así lo ha confirmado la Delegación del Gobierno en Castilla y León, si bien por el momento no han trascendido más detalles ni el estado de salud en el que se encuentran los dos ingresados y que también estuvieron involucrados en la reyerta.

Se trata del padre del arrestado, de 38 años, que permanece custodiado por los agentes y con un pronóstico muy grave (con una puñalada por la espalda que al parecer le propinó la mujer del fallecido) en el Hospital Clínico de Valladolid, y del hijo del fallecido, de 26 años, que está en estado crítico por las heridas de arma de fuego en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila.

Los hechos se desarrollaron en la tarde del jueves en la calle Maestro Piquero, en la zona sur de la capital abulense. La pelea, en la que murió un hombre de 51 años, desencadenó también una oleada de incidentes con destrozos de vehículos y de ventanas de domicilios, así como en los alrededores del centro de salud de Ávila Estación y el hospital Nuestra Señora de Sonsoles, hasta donde se desplazaron amigos y familiares de los heridos por los disparos.

El traslado a Valladolid de los implicados en el enfrentamiento ha llevado a la Policía Nacional, con la colaboración de la Municipal, a reforzar e incrementar la seguridad en los centros hospitalarios para blindar su entorno y evitar así posibles represalias.