El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Intervención de los Bomberos de Valladolid para extinguir un incendio en el balcón de una quinta planta de un edificio de la calle Luna, este miércoles por la mañana. El Norte

Valladolid

Un aparatoso incendio calcina la galería de una vivienda de La Farola

La gran mayoría de vecinos evacuó por decisión propia el inmueble, situado en el número 3 de la calle Luna, ante la gran cantidad de humo

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:11

Un aparatoso incendio en una vivienda ubicada en el número 3 de la calle Luna, en el barrio de La Farola, ha movilizado este miércoles por la mañana a tres dotaciones de los Bomberos de Valladolid y ha obligado a la Policía Municipal a cerrar al tráfico e impedir el paso de peatones por la vía durante varios minutos.

El fuego se ha registrado, por causas que se investigan, pasadas las 9:15 horas en la galería de un piso situado en una quinta planta. La gran cantidad de humo que salía desde el interior del balcón cerrado llevó a la mayoría de residentes del bloque a alertar al Servicio de Emergencias 112 y a evacuar el inmueble por decisión propia.

Noticias relacionadas

Detenido por estafar 15.610 euros a una vecina de Valladolid con el método del 'hijo en apuros'

Detenido por estafar 15.610 euros a una vecina de Valladolid con el método del 'hijo en apuros'

Tres heridos en una colisión entre un coche y un camión en la A-6 en Medina del Campo

Tres heridos en una colisión entre un coche y un camión en la A-6 en Medina del Campo

Hasta el lugar se han desplazado rápidamente tres dotaciones, con catorce profesionales, del Parque Central de los Bomberos de Valladolid, así como varias patrulas de la Policía Local, que han cortado la calle Luna, en el tramo entre el paseo de Zorrilla y la calle Concha Velasco, durante la extinción del incendio.

En el momento del suceso no había nadie en el interior de la vivienda, por lo que no ha habido que lamentar daños personales ni ningún vecino ha precisado asistencia sanitaria (el humo no llegó a las zonas comunes ni se coló en otros pisos). No osbtante, el fuego ha dejado importantes daños materiales en el domicilio afectado y ha calcinado la galería, donde había enseres personales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  2. 2

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  3. 3

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5 Adelanta a más de 170 kilómetros por hora a la Policía y acaba detenido por no tener carné
  6. 6 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio
  7. 7

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  8. 8 El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves
  9. 9 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  10. 10 Un muerto y cuatro heridos tras caer con un coche desde siete metros de altura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un aparatoso incendio calcina la galería de una vivienda de La Farola

Un aparatoso incendio calcina la galería de una vivienda de La Farola