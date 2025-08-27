Un aparatoso incendio calcina la galería de una vivienda de La Farola

Intervención de los Bomberos de Valladolid para extinguir un incendio en el balcón de una quinta planta de un edificio de la calle Luna, este miércoles por la mañana.

Un aparatoso incendio en una vivienda ubicada en el número 3 de la calle Luna, en el barrio de La Farola, ha movilizado este miércoles por la mañana a tres dotaciones de los Bomberos de Valladolid y ha obligado a la Policía Municipal a cerrar al tráfico e impedir el paso de peatones por la vía durante varios minutos.

El fuego se ha registrado, por causas que se investigan, pasadas las 9:15 horas en la galería de un piso situado en una quinta planta. La gran cantidad de humo que salía desde el interior del balcón cerrado llevó a la mayoría de residentes del bloque a alertar al Servicio de Emergencias 112 y a evacuar el inmueble por decisión propia.

Hasta el lugar se han desplazado rápidamente tres dotaciones, con catorce profesionales, del Parque Central de los Bomberos de Valladolid, así como varias patrulas de la Policía Local, que han cortado la calle Luna, en el tramo entre el paseo de Zorrilla y la calle Concha Velasco, durante la extinción del incendio.

En el momento del suceso no había nadie en el interior de la vivienda, por lo que no ha habido que lamentar daños personales ni ningún vecino ha precisado asistencia sanitaria (el humo no llegó a las zonas comunes ni se coló en otros pisos). No osbtante, el fuego ha dejado importantes daños materiales en el domicilio afectado y ha calcinado la galería, donde había enseres personales.

